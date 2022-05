Le terme scoppiano di salute 

Oltre diecimila presenze nei primi quattro mesi dell’anno alle terme di Santa Mariaquas. Una carica che conferma l’interesse per il grande patrimonio naturale di Sardara, ricco di fonti terapeutiche e di acque straordinarie, che prima della pandemia attraeva 50 mila clienti l’anno. Numeri che nei due stabilimenti, Antiche Terme e Sardegna Termale, hanno sofferto e non poco le restrizioni dovute al coronavirus fino a raggiungere il segno meno del 70 per cento e la cassa integrazione per buona parte dei 160 dipendenti. «La partenza post Covid-19 è come se avesse aperto e chiuso una parentesi senza intaccare minimamente l’interesse per il centro benessere aperto tutto l’anno, né per la stagione delle cure da maggio a dicembre», dice la responsabile di Antiche Terme, Carla Podda.

La chiusura

La parte sanitaria è quella che avverte di più il bisogno di riprendere i trattamenti interrotti dalla pandemia. «È stato – racconta Podda - un periodo difficile sotto tanti punti di vista. In primis l’offerta di cure termali, rivolta innanzitutto alle persone più fragili, per la maggior parte anziani, ha vincolato molto l’uscita di casa, tanto che siamo stati costretti a chiudere per lunghi periodi, per mancanza di numeri, pur potendo rimanere aperti come struttura sanitaria. Diversamente per le piscine: gli ospiti sono mancati perché il relax non rientrava fra le motivazioni legittime per uscire di casa». E il risveglio di questi mesi è partito proprio dalle persone che hanno bisogno di cure, molti che continuano a soffrire di postumi da Covid-19. «Per rendere l’idea dell’interesse che ruota attorno alla misura, in piena stagione arriviamo a 500 terapie al giorno», conclude Podda.

Il relax

Due anni severi dal punto di vista economico per la mancanza di entrate dovute alla sospensione dell’attività del centro benessere. Si ricomincia con entusiasmo. Soddisfatto l’amministratore di Sardegna Termale, Gianni Irde. «La nostra struttura - ricorda - offre un centro benessere e due piscine di acqua termale, servizi gettonati in tutto l’anno. Il Covid li ha sacrificati parecchio, ma il boom di presenze e prenotazioni è superiore alle aspettative. Sono tante le volte che, nostro malgrado, dobbiamo dire no a chi vorrebbe trascorre da noi anche un fine settimana. Occorre un momento di analisi e di programmazione col Comune, proprietario del complesso».