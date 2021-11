Le supersfide di Promozione 

Due grandi partite caratterizzeranno il week end calcistico sardo. Promozione sotto i riflettori: domani c’è Tharros-Macomerese nel girone B. Nel girone C c’è invece, domenica alle 15, il superderby gallurese tra Tempio e Calangianus.

Nel centro Sardegna

Tharros-Macomerese è big il match della settima giornata. Si va in campo alle 15.30. Gli oristanesi hanno giocato 18 tornei in D, il Macomer 3. Si affrontavano in Quarta serie dal 1985 al 1988. Scontri epici si ricordano in Eccellenza tra il 2003 e il 2006. «Giochiamo contro la prima in classifica», dice il tecnico degli oristanesi, Antonio Madau. «La Macomerese ha vinto tutte le partite. Una squadra ben organizzata e ben allenata. Gruppo forte costruito nel tempo. Cercheremo di fermare la capolista in tutti i modi. La mia», aggiunge, «è invece una squadra nuova. Pian piano ci stiamo conoscendo. Bisogna avere calma. Ho una rosa lunga e importante. Ce la giocheremo». Madau dà un giudizio pure sulle avversarie di vertice: «Sicuramente vedo bene Macomerese e Tortolì ma», chiude, «non mancheranno le sorprese».

In Gallura

Ma sarà il derby gallurese a illuminare la domenica calcistica sarda in Promozione. Del resto, Tempio e Calangianus hanno scritto la storia del calcio sardo. Il Tempio vanta 12 partecipazioni in Serie C e 24 in D, il Calangianus ben 39 in Quarta Serie. I paesi che rappresentano sono distanti 12 chilometri. Nella stagione 1960/1961 il primo derby in D. Nel torneo 1962/1963, sempre di D (girone D), lottavano per il salto in C. La classifica finale: Empoli e Tempio 44, Calangianus 43. C’erano anche Nuorese, Olbia e Ilvamaddalena. Come in quella stagione, oggi il Tempio è in testa e il Calangianus terzo. Sono però in Promozione (girone C). Domenica, per la settima giornata, si troveranno davanti. «Il Calangianus è una squadra storica del nostro calcio», dice il presidente del Tempio, Salvatore Sechi. «Anche se non quanto il Tempio, a livello sportivo ha ottenuto grandi risultati. Finalmente possiamo rivivere un derby in Gallura pur in una categoria inferiore. Sono due società amiche». La sfida è molto sentita. «Affrontiamo una squadra collaudata», prosegue Sechi, «al contrario di quella da me allestita, ex novo. E, costruita in ritardo per via del ripescaggio. Essendo un derby è fuori da ogni pronostico. Siamo ancora alle prime battute e qualsiasi risultato ne scaturirà non sarà determinante. Spero in una bella partita». Sechi conosce bene il tecnico dei giallorossi, Luca Rusani. «Era un mio giocatore ai tempi della Torres in C, nel 2000. Sta facendo bene come allenatore».