Le suore “minime” lasciano il paese 

Villacidro rimane senza suore: la carenza di vocazioni porterà le ultime tre religiose ospitate in via Roma, al piano superiore della Scuola dell’infanzia Mauri, a lasciare il paese, a fine giugno. L’istituto, cui storicamente le suore sono legate, continuerà comunque l’attività didattica.

L’addio

«È stata una decisione sofferta, anche se ventilata da tempo – dice commossa suor Annalisa Colli, madre generale delle Suore Francescane Minime del Sacro Cuore – perché è forte la consapevolezza del bene che la nostra presenza ha donato a Villacidro, dove siamo arrivate nel 1946».

Una vita, quella delle “minime” che non è solo di contemplazione, ma anche di azioni concrete per il prossimo. La loro presenza a Villacidro ha rappresentando un punto di riferimento importante per le famiglie e per la crescita della comunità: dalla scuola al catechismo, dai corsi di ricamo alle attività oratoriane, alle visite ai malati e agli anziani.

«Siamo state chiamate, come avveniva a quel tempo – ha continuato suor Annalisa - ad occuparci dell'educazione dei piccoli e delle ragazze, con la scuola materna e le attività di ricamo. Presenze attorno alle quali hanno ruotato negli anni tante storie di vicinanza alla gente».

La madre generale, dalla Toscana, ha spiegato i motivi della decisione: «Siamo un istituto piccolo, contiamo 150 membri, in gran parte in età avanzata Gli ingressi in Italia e in Europa diminuiscono e si crea una sproporzione che ci ha costretti a praticare dei tagli nella programmazione: in queste condizioni non potevamo più dare continuità alla comunità di Villacidro. Una sofferenza ancora maggiore se pensiamo all’affetto delle tante persone dispiaciute per la decisione, e al fatto che proprio nel nostro istituto, a Villacidro, negli anni abbiamo avuto persone che sono diventate Suore minime».

L’asilo

«Dispiaciuta e affranta» si è dichiarata Francesca Aru, coordinatrice didattica della scuola: «Se ne parlava da anni, ma l’ipotesi non si era mai concretizzata. Siamo rimaste sconvolte, noi siamo come una piccola famiglia: quattro insegnanti, la cuoca e la ragazza che si occupa delle pulizie, le suore negli ultimi anni si dedicano all’accoglienza e al post accoglienza, ma sono una figura molto importante, un punto di riferimento per molti genitori».

Suor Annalisa ha rassicurato sulla continuità del servizio: «l'attività didattica della Scuola dell’infanzia Mauri continuerà regolarmente, con l'ausilio dello staff attuale: persone stimate e validissime, che hanno saputo instaurare un legame forte con le famiglie».