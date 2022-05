Le strade-trappola per la Costa Verde 

Sterpaglie alte oltre un metro che invadono i limiti delle strade, segnaletica ai bordi della carreggiata nascosta dalle erbacce: questa la situazione delle strade provinciali per la Costa Verde. Percorsi pieni di trappole che provocano la protesta dei proprietari delle villette estive sul litorale. Un pericolo che si aggiunge agli incroci mal progettati, a guardrail assassini per scooter e moto, buche aperte ovunque, asfalto consumato.

Visibilità minima

I residenti chiedono interventi immediati per evitare il rischio di nuovi incidenti. «Per gli automobilisti e i pedoni – racconta Giacobbe Matta – la visibilità in alcuni tratti è pressoché zero. È il caso di una curva nell’incrocio fra la panoramica della Provincia e l’ingresso in un percorso sterrato di Porto Palma, dove sono state realizzate diverse villette sparse. Fra queste la mia. Sono testimone del pericolo cui vanno incontro automobilisti e pedoni all’andata e al rientro dal mare. Nei giorni scorsi un incidente per fortuna è stato sfiorato. E non è il solo. L’estate è iniziata. Per il weekend le spiagge sono affollatissime. E l’erba continua a crescere».

Così per Mario Mura, residente di Torre dei Corsari e consigliere del comitato cittadino: «L’erba alta lungo la Provinciale – dice – è molto pericolosa, non solo invade i bordi, a tratti anche parte della carreggiata. Le aiuole spartitraffico per accedere al villaggio sono coperte di ciuffi verdi e secchi. Più che segnalare nulla possiamo. Neppure il fai-da-te. È rischioso per le tasche. Qualche anno fa con un gruppo di proprietari di case, tutti anziani, abbiamo tagliato l’erba. La Provincia ha minacciato di multarci. La colpa? Ci eravamo permessi di pulire la loro proprietà».

«Conosco molto bene la zona», dice la consigliera regionale del Pd, Rossella Pinna: «La frequento d’estate. L’erba che oscura la visibilità non è l’unico male in questo tratto di litorale. Nell’area delle case sparse, c’è una discarica a cielo aperto. Purtroppo ormai storica. A questo punto mi auguro che chiunque dei due candidati a sindaco di Arbus il 12 giugno vinca le elezioni risolva una volta per tutte il problema rifiuti. Importante per la sicurezza e la salute tanto quanto le erbacce infestanti».