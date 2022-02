Le strade rallentano la Gallura 

Colpita al cuore dalla pandemia, già in piedi per riprendere a correre, ma sempre più lontana da standard accettabili di adeguamento infrastrutturale. La Gallura, vista dalla Cisl, è una grande opportunità (per tutta la Sardegna) sprecata. Il sindacato confederale ieri ha rinnovato il suoi vertici e chiesto a gran voce che la classe politica gallurese si prenda le sue responsabilità, lanciando un appello per un vertenza territoriale finalmente incisiva. La Cisl Gallura ha confermato per il terzo mandato consecutivo (non era mai successo) il segretario territoriale Mirko Idili, che ha subito messo le carte, e i numeri, in tavola: «L’economia gallurese è quella che ha risentito di più della pandemia. Qui è concentrato il 40 per cento delle strutture ricettive della Sardegna. Un dato per tutti, nell'estate del 2020 le assunzioni degli stagionali sono crollate rispetto allo stesso periodo del 2019, 60 per cento in meno. Eppure, dopo questo bagno di sangue, il nostro territorio ha già imboccato la strada di una forte ripresa. Solo che tutto questo avviene in un territorio con indici di infrastrutturazione inammissibili».

«Siamo immobili»

Nel Conference Center di Porto Cervo, davanti a Idili e ai segretari regionale e nazionale, Gavino Carta e Angelo Colombini, c’erano numerosi politici galluresi. «A loro – spiega Idili – abbiamo detto che stiamo perdendo il treno del Piano nazionale per la Ripresa e la Risilienza. Mancano i progetti, manca la spinta dal basso per una proposta che abbia le stesse caratteristiche dei Piani di Rinascita. Noi dobbiamo lavorare subito su questo. In un territorio dove il tasso di crescita è superiore a quello del resto dell’Isola. L’emergenza assoluta è quella della viabilità. La condizione delle strade rallenta la crescita e disunisce il territorio. Una strada come la Olbia – Arzachena – Santa Teresa non è una semplice strada, è un ponte che unisce la Gallura settentrionale. Lo stesso vale per la Olbia – Tempio ed è assurdo, ingiustificabile e intollerabile che queste vie di comunicazione siano ancora nello stato attuale».

La Cisl chiede anche un piano per la formazione. Nel corso dei lavori di ieri, sono stati toccati i temi dei trasporti e del futuro dei lavoratori di Air Italy. «Bussiamo alla porta della Regione – ha detto Gianluca Langiu, segretario della Cisl Fit Gallura - un giorno sì e uno no per sollecitare la risoluzione definitiva dei problemi legati alla continuità territoriale. Ma l’assessore non risponde, non sappiamo bene che intenzioni abbia».

Sanità e Zes