Le strade (chiuse) del turismo culturale 

Turismo culturale e ambientale in affanno ma stavolta il Covid non c’entra: complesso nuragico di Santa Barbara bloccato da oltre un mese a causa dei lavori di manutenzione sulla 131; Tamuli, uno dei siti archeologici più importanti del territorio, ormai da tempo irraggiungibile a causa della strada di accesso diventata impercorribile. A questo si aggiunge lo stop del trenino verde a causa dell'incendio della scorsa settimana che, nella zona di Sindia, ha bruciato ben oltre 400 traversine in legno, bloccando di fatto la linea turistica per Bosa e annullando tutte le prenotazioni.

«Dopo il Covid, che ha fatto saltare tutta la stagione del 2020 e in parte quella del 2021, pensavamo di riprendere a pieno ritmo le attività - dice Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra, per i servizi turistici ed escursioni - invece ci ritroviamo a combattere la burocrazia e messi in ginocchio anche dagli incendiari. Vogliamo parlare di turismo? Proprio ora, tra luglio e agosto che i turisti stranieri avevano ripreso a viaggiare sul trenino verde. Abbiamo dovuto annullare tutte le prenotazioni e ancora non si sa quando l'Arst potrà sistemare nuovamente la linea ferroviaria turistica tra Macomer e Bosa, danneggiata dall'incendio dei giorni scorsi». Sostituire oltre 400 traversine non è un lavoro da fare in pochi giorni, ma richiede tempo. E nulla si si sa sulla fine dei lavori sulla 131, che da oltre un mese impediscono l'ingresso al sito archeologico di Santa Barbara. L'Anas aveva assicurato che la strada di accesso al sito archeologico sarebbe stata riaperta il 10 luglio scorso. Invece i lavori sono ancora in corso e non si vede la fine.

«Un danno immenso per il turismo e per l'economia del nostro territorio - dice Muroni - un danno per la nostra cooperativa che deve dire addio anche a questa stagione, compromessa da tanta burocrazia. Non volevamo alzare bandiera bianca, ma la mancata manutenzione della strada di accesso all'area archeologica di Tamuli, impedisce il passaggio dei mezzi e quindi delle comitive di turisti. Non si può andare avanti così. Siamo alla disperazione. Per fare turismo ci vogliono infrastrtture efficenti e una seria programmazione. Noi la nostra parte la vogliamo fare, ma tanti fattori ci impediscono di andare avanti».

Quello che preoccupa di più è la ripresa dei viaggi del trenino verde. La cooperativa Esedra aveva programmato una serie di viaggi, due la settimana (il mercoledì e il sabato), per portare a Macomer e nelle zone interne i turisti che affollano le spiagge della Planargia e anche di Alghero. Tutto fermo invece. L'enità dei danni causati dall'incendio fanno pensare a tempi lunghi, con l'annullamento delle prenotazioni di luglio e probabilmente anche di agosto.

