Le strade appena asfaltate sono già bucate 

I problemi erano cominciati in viale Marconi, anche questa asfaltata a nuovo e a tempo di record. All’altezza dell’ipermercato Carrefour, dove ogni volta che piove il tombino straripa e la strada si allaga, erano comparse le prime crepe poi puntualmente riparate. Basta osservare e si vedono bene i segni del ripristino. Poi in questi giorni di pioggia ecco le buche, proprio davanti a Villa Fadda, l’ex rifugio per giovani madri abbandonato da anni all’incuria e che continua a perdere pezzi piano piano.

Eppure l’intervento era stato tanto atteso quanto radicale: grattato via il vecchio bitume si era steso il nuovo in tutta l’asse stradale. Insomma, una boccata d’ossigeno per chi si sposta a piedi o in auto in una città che per la maggior parte è un colabrodo. Per ora le buche sono molto piccole, segnali però di qualcosa che non va.m. E c’è il rischio e il timore che la pioggia battente di questi giorni possa peggiorare le cose e far precipitare in poco tempo la situazione.

In via Marconi e in via Sicilia stanno comparendo le prime crepe e le prime buche sul manto d’asfalto nuovo di zecca.

Le prime crepe

L’allarme

L’allarme è stato lanciato anche sui social. Sotto una foto con le buche bene in vista poche parole per denunciare: «Via Marconi asfaltata da pochissimo ed è in queste condizioni. Qualcuno ci spieghi cosa sta succedendo». E del resto sono passati pochi mesi da quando la strada ha cambiato volto. Non solo asfalto nuovo ma anche segnaletica risistemata e persino un percorso pedonale come mai c’era stato nel lato sinistro della strada fino all’incrocio con via Merello.

Via Sicilia

E a guardarla preoccupa anche via Sicilia. Era la strada più martoriata della città, dove non si riusciva nemmeno a passare e la colata di bitume era stata accolta con grande gioia. Adesso le prime buche e uno strano aspetto in generale.

Oltre a queste tre strade il rifacimento totale dell’asfalto ha interessato anche le vie Pitz’e Serra, Fiume, San Benedetto, Della Musica e S’Arrulloni. Presto dovrebbe toccare a via Salieri e via Parini.

La situazione peggiora

Parlando poi del resto della città, le condizioni delle strade, complici le ultime piogge, stanno peggiorando a vista d’occhio. Passare per credere. Via Paganini è uno scempio dove il transito è quasi impossibile. Si cerca di passare da un lato della carreggiata dove le voragini concedono una tregua, ma in questo modo non c’è spazio per procedere nei due sensi di marcia, anche per via delle auto parcheggiate, e la scena di tutti i giorni sono auto costrette a fare retromarcia per poter far passare chi proviene dal senso opposto.

E poi c’è sempre la questione di via Bonaria, che sembra dimenticata da tutti con i suoi crateri e che invece è strada fondamentale di raccordo tra viale Colombo e piazza Azuni e anche punto di svolta verso via Rosas e via Marconi.

La lista delle buche è lunghissima. Da via Giotto a via Siena, a via Beethoven, dove chiuso l’hub vaccinale si potranno portare avanti i lavori di bitumazione.

