Le spiagge di città negate ai disabili 

Sono ancora off-limits le spiagge urbane di Alghero per chi ha problemi di mobilità. Le poche passerelle stese sulla sabbia, al Lido e a Maria Pia, risultano impraticabili. Alcune sono state posizionate a metà spiaggia, quindi sono irraggiungibili. Altre si interrompono bruscamente decine di metri prima di arrivare al bagnasciuga. Installazioni inutili.

Mancano gli scivoli

«Una presa in giro», sbotta Elisabetta Cambule del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, associazione che da anni si batte perché i litorali algheresi possano essere fruiti da tutti. «Anche quest’anno – fa notare - così come accaduto le scorse estati, in corrispondenza dei litorali più frequentati mancano totalmente gli scivoli». La referente locale di Condav avrebbe voluto denunciare la situazione diverse settimane fa, ma ha atteso perché sul lungomare Lido era spuntato un avviso che le aveva fatto accendere un lume di speranza. “Passerella in allestimento”, si legge ancora nel cartello di fronte alla scuola elementare, all’ingresso di uno degli accessi alla spiaggia libera. Accanto una stuoia di plastica a cui però manca il tratto iniziale.

«Dal 2011 denuncio questa grave mancanza – sottolinea Elisabetta Cambule – tra passerelle incomplete, rotte, che non servono a nessuno, vorrei capire dove vogliamo arrivare. Non certamente al mare».

Gestione assente

L’assessore all’Ambiente Andrea Montis, che fin dal suo insediamento nel municipio di Sant’Anna aveva preso a cuore la questione degli accessi al mare, fa presente che sono state acquistate e installate, già dallo scorso anno, passerelle per un valore di 30 mila euro.

«Il problema vero è la gestione, – ammette – con il passaggio dei bagnanti le corsie finiscono sotto la sabbia oppure si deteriorano. Il vecchio appalto per la pulizia delle spiagge non prevede la manutenzione di queste installazioni ed è un errore. Nel nuovo contratto occorre porvi rimedio. Chi si occuperà della pulizia delle spiagge dovrà anche controllare il buono stato delle passerelle».

Il settore Ambiente del Comune di Alghero a inizio stagione ha installato passerelle da San Giovanni a Mugoni, ma non ha il personale a disposizione per monitorare il corretto funzionamento.

Si spera che, con il nuovo contratto, le cose possano cambiare in meglio e che il mare della Riviera del Corallo diventi davvero accessibile per tutti. Senza ostacoli e senza barriere.

