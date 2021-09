«Le solite parole già sentite» 

L’incontro a Cagliari tra i presidenti dei Distretti sanitari, Andrea Lutzu per Oristano, Stefano Licheri per Ghilarza e Francesco Mereu per Ales con l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, il commissario straordinario dell’Ats Massimo Temussi e dell’Assl di Oristano Giorgio Steri si è chiuso con una certezza e molti «Vedremo».

La certezza: arrivano due anestesisti. Andrea Lutzu: «Si tratta di un risultato importante. L’assessore alla Sanità ha annunciato che tra ottobre e novembre l’ospedale San Martino avrà due anestesisti che termineranno la scuola di specializzazione».

Il Comitato

Gisella Masala del Comitato per la salute dell’oristanese però si chiede: «Non è che parliamo dei due anestesisti che già operano al San Martino e che entro l’anno termineranno la specializzazione? Perché se così fosse saremo punto e a capo. Ce lo faranno sapere magari nella manifestazione del 24 a Cagliari».

Confermata? «Ma certo, prendiamo atto dell’incontro con i presidenti dei Distretti sanitari ma per quel che si sa dell’esito i motivi sono gli stessi di prima. Non è cambiato nulla», afferma Gisella Masala.

Il sindaco

Non la pensa così Andrea Lutzu, a Cagliari nella veste di presidente del Distretto di Oristano: «Diciamo che i risultati sono solo parzialmente soddisfacenti. Non abbiamo avuto, infatti le risposte che ci attendevamo anche se sui problemi relativi alla medicina territoriale e sulle guardie mediche qualche risposta c’è stata. Abbiamo quindi programmato un incontro nei prossimi giorni con il commissario del’Assl di Oristano , Giorgio Steri, per mettere a fuoco la soluzione di questi problemi».

Emergenza

Su alcune problematiche dall’Assessore Nieddu sono arrivati segnali interessanti. Sarebbero state individuate alcune possibili soluzioni relative al Pronto Soccorso, alle guardie mediche e ad alcuni presidi sanitari nei centri della provincia che saranno discusse nel dettaglio tra i presidenti dei Distretti e il commissario Giorgio Steri. Disponibilità anche per la ristrutturazione dei presidi sanitari del territorio e per trovare insieme soluzioni operative e funzionali per fronteggiare la sofferenza dei medici di base nei comuni.

«Preoccupa il Pronto Soccorso- continua Lutzu- che durante il turno di notte ha un solo medico. Una situazione insostenibile: dovrebbero proporci nei prossimi giorni delle soluzioni al problema».

Parole

«Parole parole, tutto già visto e tutto già sentito mille volte» rispondono a distanza Maria Carmela Marras del Comitato.

L’assessore Mario Nieddu e il commissario Massimo Temussi non nascondono le difficoltà della sanità oristanese «simili a quelle degli altri territori, frutto –sostengono i dirigenti- degli errori di programmazione sanitaria del passato che hanno portato alla grave carenza di medici di oggi» .

L’assessore

Per l’assessore Nieddu questo è «il problema dei problemi. In 2 anni vanno in pensione 1600 figure sanitarie e questo diventa un problema enorme. Tanto più grave se affrontato in mezzo a una pandemia e ad una campagna vaccinale.

Le magre forze di cui disponiamo sono disperse. Accanto a tutto questo va messo nel conto l’indisponibilità dei medici a trasferirsi nelle sedi periferiche».

Il Comitato al centro della manifestazione del 24 metterà proprio la redistribuzione delle risorse dai territori dove questo è possibile a quelli più in sofferenza come Oristano. Operazione però pressoché impossibile, secondo l’assessore regionale Nieddu.

