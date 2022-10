Le Serre, il Comune vince la causa 

Il Comune di Quartucciu vince la causa contro la cooperativa Cento: dopo una travagliata vicenda giuridica che si è trascinata per anni, l’amministrazione ora può riottenere gli spazi del quartiere Le Serre in cui la cooperativa avrebbe dovuto realizzare opere di urbanizzazione.

«A suo tempo la cooperativa non aveva rispettato gli accordi previsti nella convenzione firmata con il Comune: entro sei anni dalla data del rilascio della concessione edilizia del 1996 avrebbero, infatti, dovuto realizzare le opere di urbanizzazione», spiega l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu che ha portato a termine una battaglia legale iniziata, anni addietro, dal suo predecessore, Tonino Meloni.

Piazza e Verde

La cooperativa, infatti, durante la creazione della lottizzazione Le Serre avrebbe dovuto anche realizzare la piazza in via Vittorio Emanuele II e il verde attrezzato nelle aree destinate a diventare parchi. «Ora non avrà più alcun diritto di realizzare i servizi connessi con la residenza in quanto i giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito che il Piano di Edilizia Economico Popolare del quartiere non era più valido ed efficace alla data di presentazione del progetto», prosegue Mereu, evidenziando che da oggi per Quartucciu si aprono nuove prospettive.

«L’area adiacente al parco Sergio Atzeni, fino a oggi vincolata e in totale stato di abbandono, potrebbe essere destinata al suo ulteriore sviluppo e completamento», aggiunge l’assessore. «Stiamo facendo inoltre ulteriori valutazioni per tracciare un percorso che ci consenta di massimizzare e capitalizzare gli altri aspetti che derivano dall'inadempienza della cooperativa che, come evidenziato dalla sentenza, non hanno più diritto a realizzare i servizi connessi con la residenza, come supermercati, negozi, uffici in quegli spazi che le erano stati concessi».