Le scuole apriranno anche d’estate 

Un’estate a scuola per i bambini e i ragazzi ma per giocare. Stando assieme e partecipando alle attività dei Centri estivi diurni. La Giunta comunale di Sestu ha già detto sì al progetto. Lo ha fatto con voti unanimi in una recente riunione convocata appositamente per affrontare il problema e rispondere alle richieste delle famiglie e alle esigenze di socialità dei più piccoli nel dopo pandemia.

Scuole e parchi

Via libera dunque all’utilizzo di spazi, parchi ma soprattutto scuole, da assegnare a enti e associazioni interessati ad organizzare servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. Le manifestazioni dovranno essere organizzate nel periodo giugno-agosto e destinate alle attività di utenti fra i 3 e i 14 anni. La dirigente scolastica del primo circolo didattico di Sestu ha già fatto sapere al Comune che «il Consiglio di circolo ha deciso di mettere a disposizione la scuola». Un sì che vale per scuola primaria Anna Frank e per quella dell’infanzia di via Laconi. Con una precisazione: «La concessionesi intende compatibile con la funzione istituzionale e con i compiti didattici ed educativi della stessa scuola. Con la custodia affidata a chi la utilizzera e che la stessa scuola va esonerata dalle spese connesse all’utilizzo dei suoi locali da parte di terzi. Locali poi da restituire alla direzione scolastica entro il 23 agosto per consentire l’avvio del nuovo anno scolastico».

Il Comune

La Giunta comunale con voti unanimi ne ha preso atto ed ha deliberato di affidare alla responsabile del settore Affari generali del Comune, per l'avvio dell’iter burocratico per l’avvio di questo progetto, legato soprattutto a favorire il ritorno alla normalità dei ragazzi dopo i lunghi mesi di disagi, anche per loro, legati alla pandemia.

Dove

I Centri estivi, come deliberato dall’esecutivo, «potranno essere gestiti da enti privati, società, cooperative, associazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica già operanti nel territorio di Sestu». Le strutture disponibili sono state individuate nella scuola primaria “Gianni Rodari” di via Galilei, nella scuola primaria Anna Frank di via della Resistenza, nella scuola media statale Antonio Gramsci di via Dante. Disponibile anche la sede della scuola dell’infanzia di via Laconi e dell’infanzia di Via Gagarin. Gli spazi dovranno essere pensati e organizzati per le attività in micro-gruppi e in micro-comunità gestiti da animatori ed educatori che programmeranno e attiveranno gli interventi nel rispetto delle nome anti Covid.

