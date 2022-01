Le sarde ripartono dai rinvii  

Il nuovo anno, per le sarde di C e D, comincia con i rinvii. Vista la situazione legata ai contagi, il capo della Lega Pro Francesco Ghirelli ha deciso di rinviare al 2 febbraio le partite della seconda giornata di ritorno dei tre gironi di Serie C che si sarebbero dovute giocare l’8 e il 9 gennaio. L’Olbia quindi l’8 gennaio non scenderà in campo contro l’Ancona Matelica al Nespoli: la prima dei bianchi nel 2022 è rimandata al 15 al Rocchi di Viterbo. In Serie D, il 5 gennaio, saltano per Covid Afragolese-Torres e soprattutto Carbonia-Aprilia. La “casa” Zoboli per i minerari è di nuovo disponibile, ora però occorrerà arredarla in modo speciale: «Con i gol e i punti che ci possano salvare», ha detto David Suazo, appena si è saputo che bisognerà attendere ancora una quindicina di giorni per rivedere i biancoblù calpestare in una gara ufficiale l’erba dello stadio di via Stazione, per l’agognato ritorno a casa.

La situazione

Già, il Carbonia formato Serie D, conquistata nel 2020 dopo 30 anni di attesa, ha chiuso il 2021 con una baraonda di emozioni non tutte esattamente felici: il nono posto in classifica della scorsa stagione (ma a tratti la squadra è stata fra le prime sei) ha coinciso con l’esilio dallo stadio Zoboli per un contenzioso debitorio con il Comune risolto solo poco prima di Natale d’intesa con la nuova amministrazione. Ciò ha permesso alla formazione allenata da Suazo e diretta dal presidente Stefano Canu di ritornare nell’impianto cittadino dopo un pellegrinaggio di 14 mesi fra una decina di città e paesi del Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, sia per gli allenamenti che per le gare. Ma il Carbonia ora è mestamente ultimo in classifica con sette punti (erano otto, è pure scattata una penalizzazione). Insomma, gioia e dolori si equivalgono: «Ma una serie di operazioni di mercato – sottolinea David Suazo – giustificano ottimismo». Il presidente Canu si lancia in una sorta di appello: «Non guardiamo troppo la classifica benché vada tenuta d’occhio - dice - ma pensiamo a come la squadra possa adesso esprimersi dopo aver riconquistato la casa Zoboli che rappresenta per il morale e le finanze una tappa basilare della nostra ripresa». A, dirla tutta c’è stato un momento, fra le mille vicissitudini affrontate, in cui il Carbonia se l’è vista brutta: «In autunno un ultimatum della Lega correlato al mancato utilizzo dello Zoboli che era stato invece accreditato in agosto – spiega il dirigente – ha rischiato di vederci cacciati: altro che essere ultimi, penultimi o terzultimi». Però considerata la classifica, che fa paura, dicembre 2021 ha scatenato scatenato scenari da porte girevoli: fuori Della Casa, Atzeni e Kassama, dentro Carboni, Aloia, Mastino e Curreli. Il Carbonia sperava già dal 5 gennaio di cominciare la risalita con l’Aprilia ma la gara è stata rinviata per la seconda volta. Stavolta colpa della pandemia: 7 casi di positività fra i laziali.

