Le ricette cult di nonna Amalia 

Ha saputo che una sua ricetta è stata preparata persino al celeberrimo hotel Ritz di Parigi. I suoi libri di cucina, ormai introvabili, sono diventati un piccolo oggetto di culto per i buongustai e sono andati a ruba soprattutto nei circoli sardi del Nord Italia e di mezza Europa. Ma Amalia Argiolas non ha per questo abbandonato la sua modestia: «Ho novant’anni, dopo una vita di lavoro sono semplicemente felice di aver dato il mio contributo alla conservazione delle nostre tradizioni. Non credo che li ristamperò, non mi interessa il guadagno e comunque oggi stampare un libro, per chi ha una piccola pensione, rappresenta una spesa esorbitante».

Il passato

Mai avrebbe pensato, quando era una bambina e vedeva i suoi genitori sfornare il pane nel forno di famiglia, che un giorno l’arte culinaria appresa nella cucina di casa sarebbe stata tanto apprezzata anche oltremare: «Sia chiaro, non ho mai fatto la cuoca di professione – precisa – è sempre stata una passione che mi ha portato a cucinare prima per la mia famiglia e poi per le altre persone». Tante volte ha preparato anche i banchetti nuziali: «Una volta non si usava andare al ristorante – racconta il figlio Sandro Manai Argiolas, che ha aiutato la madre, anni fa, a realizzare i suoi libri di cucina mettendo insieme gli appunti di tanti ricettari scritti a mano – per preparare il pranzo nuziale ci si rivolgeva alle amiche di famiglia e alle persone del paese che amavano cucinare». E Amalia era una delle più gettonate: «Non era un lavoro a pagamento – precisa Amalia – la paga era il pasto da consumare mentre si lavorava. Aiutare il prossimo mi ha sempre gratificato, ho sempre seguito i consigli di mia madre che ha aiutato tante persone». Si commuove Amalia quando ricorda gli insegnamenti di mamma Maria: «Ci raccontava sempre un aneddoto – ricorda Sandro – in tempo di guerra un gruppo di soldati stazionava vicino al paese. Si avvicinarono a casa dei miei nonni ma loro non avevano cibo pronto da offrire. Allora nonna Maria e nonno Nicolò accesero il forno e panificarono come se la giornata fosse appena iniziata. Chiamarono i soldati e diedero loro il pane». Amalia ha sempre respirato quell’amore per il prossimo e forse lo ha trasferito nelle sue ricette, semplici come quelle della cucina di una volta, che hanno conquistato tutti».

Le ricette

«I libri li ho fatti quasi per gioco alcuni anni fa – racconta – senza mio figlio non ci sarei riuscita. Li abbiamo distribuiti grazie al passaparola e tramite internet. Li hanno richiesti i circoli sardi e tanti appassionati di cucina. Sono finiti in un battibaleno e ancora oggi li chiedono». Ma Amelia non ha mai voluto essere una scrittrice e poi oggi sobbarcarsi i costi di nuove ristampe sarebbe per lei troppo costoso: «Sono più che soddisfatta così - ammette mentre sorride quando apprende che le foto dei suoi piatti che suo figlio posta sui social, ricevono tanti complimenti – mi piace l’idea, ora che la mia vista si è abbassata e cucino sempre meno, che altri possano gustare i piatti che ho preparato per tutta la vita».