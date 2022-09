Le regole del Monte a numero chiuso 

Solo il sette per cento dei 2158 ettari della Zps Ortobene, esattamente 158 ettari, sono destinati alla Zona di massima protezione. «Si tratta di rocciai, dove è impossibile fare manifestazioni organizzate e in cui vige la massima tutela». Lo ha spiegato ieri al Consiglio comunale l’assessora all’Ortobene Valeria Romagna. Zone in cui nidificano l’aquila reale e l’astore, e dove sono presenti anche la pernice sarda, l’averla piccola, il falco pellegrino, il succiacapre e la magnanina sarda, e nelle quali il regolamento votato ieri dal Consiglio mette limitazioni per gruppi di persone in manifestazioni organizzate superiori a 10: in quella zona i gruppi dovranno sempre fare una comunicazione e ottenere un’autorizzazione del Comune. Un numero chiuso che non riguarda tutto il resto dell’Ortobene.

Le novità

Ad illustrare il nuovo piano dei percorsi, Matteo Cara, l’esperto che ha razionalizzato la sentieristica. «Il più è fatto – ha detto – abbiamo razionalizzato un reticolo enorme con il benestare dell’assessorato alla Difesa e all'Ambiente». Circa 22 i chilometri in cui dovrà essere installata la cartellonistica. I regolamenti sono stati approvati con 15 voti favorevoli e 5 astenuti. Nella discussione sono emerse altre novità, a esporle il sindaco Andrea Soddu, che ha parlato dell’affidamento, dal 1° agosto, della nuova pista ciclabile: «Tre chilometri, da Sedda Ortai all’Anello, con senso unico in salita per le auto, un bando per la progettazione di un nuovo ingresso al Monte, uno per la realizzazione di un corridoio laterale per i pedoni da La Solitudine, e la prossima progettazione di un parco avventura a Sedda Ortai»

Le perplessità

Le perplessità non mancano nell’opposizione: Fabrizio Melis ha parlato «di assenza di ippovie», Carlo Prevosto dell'assenza «della soluzione per le volumetrie presenti e per quelle di servizio» mentre Angelo Arcadu della mancanza «nel piano di viabilità della sicurezza».