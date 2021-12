Le regole del clan di San Luca 

La base logistica era Uras. A casa di Murgia, strettamente legato ai calabresi perché sposato con una sorella di Strangio, si svolgevano le trattative di acquisto della cocaina che poi arriva anche in città. «Murgia era il basista e l’intermediario» si legge nelle sessanta pagine di ordinanza. È nella sua abitazione che si trattavano i prezzi, si stringevano gli accordi tra i fornitori e gli acquirenti come emerge dalle intercettazioni ambientali e telefoniche e dai servizi di osservazione e controllo (anche con Gps) messi in campo dai carabinieri del Ros coordinati dalla procura distrettuale antimafia. A casa di Murgia si recavano Dore e Innocenti per chiudere gli accordi sullo smercio (si riuscivano a portare anche cinque chili di cocaina al mese) e si seguivano le indicazioni dei “calabresi”. «Murgia e Porcu offrivano stabili punti di appoggio per il trasporto della droga in Sardegna» scrive ancora il gip. Gli incontri si svolgevano spesso in orari insospettabili, a pranzo.

Ieri in videoconferenza si sono svolti gli interrogatori di garanzia per Costantino Dore, 59 anni di Orgosolo ma residente ad Arborea (difeso da Herika Dessì), per Francesco Porcu, (63) di Borore, assistito da Antonella Piredda, Salvatore Innocenti (33) di Fonni (difeso da Pasquale Ramazzotti) e i calabresi Antonio Strangio (63), Sebastiano Ficara (36) e Giuseppe De Luca (63). Tutti hanno preferito non rispondere alle domande del gip, solo Francesco Porcu ha negato le accuse, riservandosi di riferire quando conoscerà gli atti. Si svolgerà nei prossimi giorni invece l’interrogatorio di Silvano Murgia, difeso dall’avvocato Rinaldo Saiu.

La via della coca correva dal Campidano al Marghine. È qui, tra Uras e Borore, che Silvano Murgia e Francesco Porcu trattavano con gli esponenti del clan calabrese di San Luca e «facevano da cerniera tra i fornitori e gli acquirenti». Così scrive il gip Giuseppe Pintori nell’ordinanza con cui nei giorni scorsi ha fatto scattare sette arresti (solo Murgia, 76 anni è ai domiciliari) e stroncato un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Gli interrogatori

I traffici

I controlli

Telecamere puntate sull’abitazione di Murgia per riprendere tutti gli spostamenti, cimici ovunque così come nell’ovile di Porcu, il cui ruolo era quello di «tramite con gli acquirenti». I calabresi si sarebbero presentati nella sua azienda sempre per pranzo. Banchetti aperti anche ad altre persone ma a insospettire gli investigatori sono stati gli spostamenti: Porcu e i calabresi sarebbero usciti dall’azienda per parlare e sfuggire così ai controlli. Di queste conversazioni però non c’è traccia perché non captate dalle cimici. Gli altri ruoli nell’associazione erano ben definiti: Costantino Dore e Raffaele Nonne erano gli acquirenti, De Luca il corriere mentre Strangio e Ficara erano i fornitori. Adesso si attendono gli ulteriori sviluppi e l’interrogatorio di Murgia.

