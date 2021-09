Le Pro Loco dell’Isola si ritrovano al santuario 

«Ci piace pensare questo appuntamento come la vetrina per la Sardegna dalle mille sagre», spiega Mario Ziulu il presidente della Pro Loco di Sestu che organizza da quindici anni l’evento, «il programma della manifestazione, che manterrà la caratteristica enogastronomica del raduno, comprenderà la preparazione del piatto tipico a cura di ogni Pro Loco e successiva degustazione». Quest’anno al festival parteciperanno le organizzazioni di Cabras, Samatzai, Furtei, Albagiara, Banari, Maracalagonis, Sarroch, Soleminis, Villamassargia, Pula, Elmas, Suelli, Settimo San Pietro, Guamaggiore, Uta, Uri, Ussana e, ovviamente, i volontari di Sestu. Prevista la preparazione di gnocchetti al sugo di cinghiale, pecora bollita, gnocchetti al brodo di pecora condito con pecorino stagionato, ravioli di ricotta e zafferano, arrubbiedusu , ravioli di ricotta e formaggio di pecora al sugo, maiale alla birra, pasta crabarese alla fenicia condita con bottarga, ceci in insalata, pane artigianale, panadine e culurgiones fritti, anelli di cipolla fritte, seadas, pennette al tonno portoscusese, fregula alle arselle, lumache al sugo, simbula fritta, fai e a lissu e craxiollu e procu , pani indorau , patate fritte, castagne arrosto, frutta e marmellata di fichi d’india.

L’accesso all’area del santuario, attorno al quale si terrà la due giorni, sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green pass: oltre ai vaccinati, anche a chi sarà risultato negativo al coronavirus con un tampone antigenico nelle precedenti 48 ore. Stessa cosa vale per chi risulta guarito dal Covid da non più di sei mesi, o che abbia comunque fatto la prima dose di vaccino da almeno 14 giorni.

Prenderà il via nel primo weekend di ottobre il festival delle Pro Loco di Sestu, il 15° raduno regionale enogastromico delel sagre paesane. Sabato e domenica, nella suggestiva località di San Gemiliano, le associazioni di volontari provenienti da tutta l’Isola saranno impegnate a cucinare i prodotti tipici di ciascuna zona, offrendo ognuna il piatto tradizionale del proprio paese.

Le regole

Il programma

Gli appuntamenti

Presenti anche stand destinati alle cantine e alla presentazione di vini da parte della Fondazione Italiana Sommelier Sardegna. In programma anche spettacoli folcloristici a cura delle associazioni San Gemiliano e Is Mustayonis e s’Orku Foresu che allestirà anche una mostra fotografica. «Dalle prime ore del pomeriggio e sino a quando servirà», prosegue il presidente, «sosterà nell’ingresso principale un ambulanza con a bordo personale specializzato che, a richiesta, eseguirà tamponi rapidi per l’individuazione della SARS-CoV-2». Bandita la plastica dalla manifestazione, la raccolta dei rifiuti sarà poi affidata agli scout dell’Agesci.

La sindaca

«È con immenso piacere», chiarisce la sindaca Paola Secci, «che anche quest'anno i nostri assessorati alla cultura e tradizioni popolari e quello al Turismo promuovono e patrocinato il quindicesimo Festival delle Pro Loco. Si tratta di una manifestazione dove si incontreranno piatti tipici e buon vino, cucina di giovani allievi, tradizioni, cultura e tanto altro in un ambiente confortevole di amicizia e serenità». Plausi della prima cittadina per i protocolli di sicurezza studiati. «Il tutto si svolgerà in armonia con l’ambiente», conclude, «nel pieno rispetto delle norme anti Covid».

