Le prime 700 di Mazzarri Dalla C2 alla Premier sono vent’anni in panchina  

Incrociare la Fiorentina, per un toscano di San Vincenzo come lui, è sempre un evento. Ma domani alla Domus per Walter Mazzari non può essere una partita come altre. Il solito viaggio in sala travaglio, quei minuti infiniti che anticipano la sfida, poi il saluto a Vincenzo Italiano, rappresentante della “nouvelle vague” dei tecnici nostrani, e la panchina. Dove non vorrà sedersi, certo, ma che sarà anche la settecentesima in carriera da professionista, come ricorda il sito Transfermarkt. Un traguardo storico nel giorno in cui si incontreranno la squadra in cui, da giocatore, è cresciuto e quella con cui ha fatto il suo esordio in Serie A.

Le sue prime 700

Mazzarri guarda avanti, ma alle sue spalle ci sono 20 anni di panchine. Prima da secondo di Renzo Ulivieri al Napoli, poi la prima volta da titolare con l'Under 19 del Bologna e la C2 con l'Acireale, l'anticamera del professionismo. Dove fa il suo debutto il 18 agosto del 2002, ancora una volta con uno strano scherzo del destino. Perché alla guida della Pistoiese affronta, in Coppa Italia, il “suo” Empoli, la squadra con cui ha passato gran parte della sua carriera da calciatore. E fu subito una vittoria: 2-1, con i suoi primi grazie da dedicare ai bomber di giornata, Christian Cimarelli e Alberto Villa. Una settimana dopo, arriva anche la prima delusione in panchina. A Cagliari, dove i rossoblù battono la sua Pistoiese 1-0, rete decisiva di Fabrizio Cammarata.

Una vita da mister

Vent'anni di battaglie. La partenza in Toscana, con la Pistoiese in C e il Livorno in B. Due anni bastano per arrivare alla Reggina, che spalanca al tecnico le porte del massimo campionato. Tre anni in Calabria, con una salvezza che naviga tra storia e leggenda, poi la chiamata della Sampdoria (due stagioni) e lo sbarco a Napoli, dove raggiunge l'apice della carriera, con una Coppa Italia e il ritorno in Champions. La carriera di Mazzarri continua all'Inter, dove conosce anche il primo esonero, poi l'esperienza inglese col Watford (2016-17) e il ritorno in Italia, dove si accomoda sulla panchina del Torino. E ora ecco la scommessa Cagliari, una salvezza diventata l'obiettivo principale. Quasi un ritorno alle origini, ai tempi della Reggina e di una A da difendere con le unghie e i denti. A Reggio, ma quella emiliana, mercoledì ha vissuto la sua panchina prof numero 699. In Serie A, solo Mourinho (1026 panchine), Spalletti (936), Pioli (750) e Gasperini (702) lo precedono. Tra campionati e coppe. Mazzarri ha festeggiato 276 vittorie, ha pareggiato 203 partite e ha vissuto il dolore della sconfitta in 220 circostanze. Contro la Fiorentina farà cifra tonda: 700 panchine da professionista, 600 gare di campionato tra Serie A, B, C e Premier League. Il suo habitat naturale è proprio la A, dove è arrivato a quota 481 partite, con un bilancio di 188 vittorie, 149 pareggi e 144 ko, con una media di 1,48 punti a partita.

La grande scommessa

Una carriera da vincente. Ecco perché Cagliari diventa una scommessa per Mazzarri. Che in Sardegna, una regione che lo ha visto protagonista nei due Capi, di sotto e di sopra, ha finora ottenuto la peggior media punti della sua carriera, appena 0,79 a gara. C'è un girone per ribaltare tutto, mantenersi la Serie A e andare avanti, magari verso quota 800. In fondo, per Mazzarri, la vita inizia a 60 anni. E allora quella di domani sarà una partita come le altre. Una partita da vincere.

