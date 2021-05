«Le piscine devono riaprire a giugno» 

L'odore del cloro è scemato via, le vasche sono vuote, così come gli uffici e gli spogliatoi. In Ogliastra, tra i settori in cui la delusione è più cocente per il calendario delle riaperture, c'è quello che ruota intorno al mondo delle piscine, fermo dal 24 ottobre ma di fatto in lockdown da più di un anno. A Loceri e Lotzorai, unici due centri del territorio con piscina al coperto, la prima comunale e la seconda privata, è forte il malcontento tra i gestori per la decisione dell'esecutivo di posticipare al 1 luglio l'apertura della strutture.

I gestori

A nulla sono servite le rimostranze dei gestori sulla sicurezza degli impianti e sul fatto che l'acqua clorata, secondo uno studio condotto dagli scienziati dell'Imperial College di Londra, dimostrerebbe come la percentuale di trasmissione all'interno delle vasche sia molto basso. Come a nulla, sempre secondo i gestori, non sarebbero bastate le misure prese, tra cartelli, gel igienizzanti, creazioni di percorsi ad hoc, per adeguare le strutture alle normative anti Covid. «Quello che chiediamo e che abbiamo sempre chiesto dopo quasi un anno di inattività è che ci lascino aprire non sottovalutando però il fatto che un'ulteriore nuova chiusura potrebbe creare un danno irreversibile alla nostra attività – dice Mario Meschini presidente dell'Asd Cures Club società laziale che gestisce la piscina comunale di Loceri. Le piscine, hanno tra energia elettrica, riscaldamento, igienizzazione e filtraggio acqua, un costo di gestione molto alto e una eventuale nuova serrata potrebbe creare un danno economico difficile da sopportare. «La speranza – continua Meschini – è che il governo faccia marcia indietro e ci conceda di aprire almeno per giugno in modo da far partire i corsi estivi così come l'anno scorso». Inaugurata nel 2007 la piscina comunale di Loceri può ospitare più di 400 atleti ed è gestita da febbraio del 2020 da una società con sede in provincia di Rieti.

Delusione

Giampiero Mocco è deluso per una decisione tanto inaspettata quanto incomprensibile. Il presidente della Società Acqua e Sport, gestisce la piscina di Lotzorai inaugurata nel 2005. «Abbiamo lavorato da sempre specie in questo ultimo anno tra aperture e chiusure con serietà e diligenza attuando minuziosamente i costosi protocolli imposti dal Ministero della Salute. Il messaggio, anche alla luce delle ultime decisioni, è che le piscine siano luoghi frequentati da untori. Questo è inaccettabile. Speriamo si possa anticipare l'apertura».

