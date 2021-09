Le pene del Samassi fanno gioire la Monreale 

I lavori intanto sono giunti al termine, ma sul campo ancora non si può giocare: «Manca solo l’omologazione da parte della Figc, che ha i suoi tempi – precisa Onnis –. Comprendiamo le difficoltà della società, ma i ritardi nei lavori non dipendono da noi. Abbiamo fatto il possibile per andarle incontro».

«Siamo arrivati al campionato senza avere il campo. Pochi giorni prima il Comune ce ne ha trovato uno a Villacidro per gli allenamenti, ma era troppo tardi – afferma Paolo Setzu, amministratore della società di Samassi –. Ci ha fatto promesse che non sono state mantenute, siamo molto delusi». Una decisione che ha sorpreso l’amministrazione comunale. «Abbiamo fatto di tutto per offrire un’alternativa – dichiara Giacomo Onnis, assessore allo Sport –. Agli inizi di settembre ci siamo rivolti a diversi Comuni del circondario, purtroppo con esito negativo. Il 16 abbiamo inviato la richiesta al Comune di Villacidro che il giorno dopo ci ha dato la disponibilità immediata del campo di Is Begas. La squadra non l’ha utilizzato e il 22 settembre ci ha comunicato il ritiro».

Dopo tanti anni di purgatorio la Monreale, una delle società sportive più importanti di San Gavino, potrà disputare con la prima squadra il campionato di prima categoria nel girone B. La Monreale ha preso il posto della Nuova gioventù sportiva Samassi ritirata dal campionato (a quattro giorni dalla prima gara): una decisione, fanno sapere dal direttivo, legata all’indisponibilità dello stadio comunale di via Togliatti, oggetto di una manutenzione straordinaria durata più di due anni, che ha causato disagi e spese aggiuntive per la società.

Chi scende

Chi sale

Il ritiro ha consentito il ripescaggio del Monreale che permette agli sportivi sangavinesi di sognare e di avvicinarsi ai tempi in cui la squadra di San Gavino (negli anni Sessanta) era arrivata addirittura in serie D. È felicissimo il presidente della società Patrick Porceddu, 45 anni: «Finalmente dopo nove anni e con tanti sacrifici ci riaffacciamo nel calcio che conta. Il nostro obiettivo è mantenere la categoria e valorizzare i giovani. In squadra ci sono tanti sangavinesi e alcuni molto giovani provenienti dal vivaio della Monreale». La società punta da anni sul settore giovanile: «Abbiamo in organico 70 ragazzi dai 3 ai 14 anni grazie alla presenza e alla supervisione del maestro Giovanni Zucca. I nostri tecnici sono quasi tutti abilitati e abbiamo istruttori Isef. Con questo ripescaggio facciamo un bel passo avanti ed è il riconoscimento dei sacrifici che abbiamo fatto in questi anni».

I tifosi

L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, tra loro anche il sindaco Carlo Tomasi: «Questa notizia è davvero stupenda. San Gavino merita questa promozione, ma c’è il dispiacere per il Samassi che non si è potuto iscrivere al campionato. Lancio un appello ai tifosi e non perché bisogna sostenere la squadra e io sarò in prima fila».

Nell’olimpo del calcio regionale la squadra sangavinese sarà allenata da Roberto Mingoia. Oltre al presidente Patrick Porceddu la società può contare sul vice presidente Claudio Pibiri, Sandro Figus è il segretario, Nicola Cardia il tesoriere e del direttivo fanno parte anche Martino Brau, Gianluigi Inconis e Gianluca Angei. Così in tempi di grande crisi economica la ricetta della Monreale è quella di puntare sui giovani locali e del territorio.

