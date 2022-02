Le passioni di Hemerson, malato di Sla 

La sua vita è cambiata nel 2010. Tutto è partito da un comune problema alla gamba, poi le prime visite mediche, i dubbi sulle possibili cause, e una serie di accertamenti specialistici - fra Cagliari e Genova - che hanno confermato la diagnosi: Sclerosi laterale amiotrofica. Un fulmine a ciel sereno per il ragazzo - all’epoca trentenne - che aveva sognato un futuro da professionista nei campi da calcio. Inevitabile lo sconforto iniziale, mentre la malattia avanzava. «Poi mi sono convinto che la cosa migliore fosse sorridere e combattere nonostante le difficoltà», ricorda Hemerson, «vedere uno spiraglio di luce alla fine del tunnel è indispensabile per affrontare tutto con serenità e fiducia: sono sicuro che riuscirò a vincere questa battaglia, e prima o poi tutto tornerà come prima».

Attivissimo sui social, con tanto di riflessioni sulla malattia - scritte grazie ad un traduttore ottico - da un mese circa gestisce in prima persona una pagina di ricette, “Dalla Sla alla cucina”, con le sue amiche Cristina e Caterina che cucinano in diretta da casa sua: «Sono loro le mie mani e la mia voce che adesso non riesco più a controllare», racconta, «ma un giorno guarirò e tornerò io ai fornelli». Intanto si pensa alla vendita di grembiuli e gadget che riportano il nome del suo blog di ricette: il ricavato servirà a finanziare la ricerca per la Sla.

La cucina - dopo il calcio - è sempre stata una delle sue più grandi passioni. Primi, secondi, ma anche dolci, che Hemerson Cara - 41enne di Selargius - amava preparare sino a undici fa, quando la Sla è arrivata all’improvviso portandosi via parte della sua vita da ragazzo pieno di sogni, bello e spensierato. Ma non la forza e il coraggio di combattere contro la malattia.

La cucina - dopo il calcio - è sempre stata una delle sue più grandi passioni. Primi, secondi, ma anche dolci, che Hemerson Cara - 41enne di Selargius - amava preparare sino a undici fa, quando la Sla è arrivata all’improvviso portandosi via parte della sua vita da ragazzo pieno di sogni, bello e spensierato. Ma non la forza e il coraggio di combattere contro la malattia.

La pagina di ricette

Attivissimo sui social, con tanto di riflessioni sulla malattia - scritte grazie ad un traduttore ottico - da un mese circa gestisce in prima persona una pagina di ricette, “Dalla Sla alla cucina”, con le sue amiche Cristina e Caterina che cucinano in diretta da casa sua: «Sono loro le mie mani e la mia voce che adesso non riesco più a controllare», racconta, «ma un giorno guarirò e tornerò io ai fornelli». Intanto si pensa alla vendita di grembiuli e gadget che riportano il nome del suo blog di ricette: il ricavato servirà a finanziare la ricerca per la Sla.

La diagnosi

La sua vita è cambiata nel 2010. Tutto è partito da un comune problema alla gamba, poi le prime visite mediche, i dubbi sulle possibili cause, e una serie di accertamenti specialistici - fra Cagliari e Genova - che hanno confermato la diagnosi: Sclerosi laterale amiotrofica. Un fulmine a ciel sereno per il ragazzo - all’epoca trentenne - che aveva sognato un futuro da professionista nei campi da calcio. Inevitabile lo sconforto iniziale, mentre la malattia avanzava. «Poi mi sono convinto che la cosa migliore fosse sorridere e combattere nonostante le difficoltà», ricorda Hemerson, «vedere uno spiraglio di luce alla fine del tunnel è indispensabile per affrontare tutto con serenità e fiducia: sono sicuro che riuscirò a vincere questa battaglia, e prima o poi tutto tornerà come prima».

Forza e coraggio

La forza e il coraggio da guerriero sono una costante della sua vita. Grazie anche ai tanti amici e parenti che lo circondano ogni giorno di attenzioni. Fra loro ci sono Roberta Pinna, con cui ha ideato la pagina Facebook, insieme a Cristina Villino che spiega le ricette nei video postati sui social, e Caterina Mattana, la parte operativa nella cucina di casa Cara. «È un po’ come se ci fossi io ai fornelli», racconta.

Mentre lui vigila dalla stanza accanto - nel letto dove è costretto a vivere giorno e notte a causa della malattia - le sue amiche preparano frittelle, torte, ma anche liquori, con tanto di consigli durante la preparazione, sempre con il grembiule che riporta il nome del blog. Ma la pagina - che dopo un mese conta già oltre 2.600 iscritti - è diventato anche un punto di ritrovo virtuale dove tante persone si scambiano ricette e segreti in cucina. «È bello vedere come in poco tempo ci siano tutti questi consensi», sottolinea con orgoglio Hemerson.

Non solo consigli culinari e ricette. Dopo il successo del blog “Dalla Sla alla cucina”, il ragazzo selargino ha fatto realizzare grembiuli e gadget personalizzati. «I primi li ho regalati ad amici e parenti», dice,«ora stiamo valutando di venderli a prezzo di costo, non per guadagnarci ma per sostenere la ricerca sulla Sla».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata