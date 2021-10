Le parrocchie orfane di don Paolino 

Sabato scorso, la comunità parrocchiale del Sacro Cuore e una rappresentanza dell'Amministrazione cittadina lo hanno salutato nella sua ultima Messa celebrata da parroco. Ora don Paolino Fancello, umile servitore del Signore come direbbe Guareschi del suo “Don Camillo”, ad 81 anni suonati e acciaccati, sarà collaboratore del nuovo parroco cui è stata affidata la cura delle due parrocchie bosane, don Antonello Putzolu. Sì, perché il sedilese don Facello, semplicemente, non può andare in pensione. Accadrà un giorno, si spera lontano, quando Domeneddio che tutti chiama a se, gli farà un fischio da lassù, al quale obbedirà senza protestare, come invece faceva quando a fischiare erano gli arbitri delle partite in cui giocava da stopper.

Prete calciatore

Don Paolino, il prete calciatore. «Prete», come gli sussurravano in tono dispregiativo gli avversari per fargli perdere le staffe. Anche se lui è uno di quelli che sa come il sacerdozio è per sempre, vederlo lasciare la sua parrocchia e rivestire quel ruolo che la Diocesi affida agli anziani, dà un profondo senso di tristezza e chiude una straordinaria pagina della storia recente di Bosa e Tresnuraghes che lo hanno visto protagonista. Fondò la Polisportiva Calmedia nel 1970, rilanciò qualche anno dopo l'esperienza di una Radio libera, fondando Radio Planargia. Fu inventore e animatore dell'Oratorio del Sacro Cuore, in cui crebbe più di una generazione di bosani, nel segno dell’incontro, dell’amicizia, dello sport. Ha fatto a Bosa e Tresnuraghes cose che nessuno aveva fatto qui prima di lui. A Tresnuraghes ispirò la realizzazione del Centro sociale.

Il pensiero per gli altri

Ora che la sua esperienza di parroco è finita, non v’è altro suo pensiero che per gli altri: «Credo mi si attribuiscano troppi meriti - sorride - la verità è che io e i tanti ragazzi che sono stati parte di questo cammino, dobbiamo solo ringraziare i loro genitori». Ed è un pensiero che suona come un appello ai giovani bosani di oggi. Dice il sindaco Piero Casula: «Don Fancello, in ogni cosa che ha fatto, in tutto ciò che ha creato, dai tempi della Velox, Oratorio, Calmedia, Radio Planargia, ha sempre palesato tanta vera solidarietà nei confronti dei nostri concittadini, portando in tutte le sue azioni la parola di Cristo. Don Paolino per noi bosani, è stato e rimane un “Uomo di Chiesa” che ci ha trasmesso valori morali universali quali il rispetto, l’educazione, l’amore per il prossimo. Per questo ho voluto che il pensiero della Città di Bosa gli venisse consegnato dai bambini della Calmedia di oggi, 51 anni dopo la sua fondazione: il gagliardetto e un medaglione con il nostro stemma, con su scritta una sola parola: Grazie».