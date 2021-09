Le palestre chiuse fanno arrabbiare le società sportive 

Impianti sportivi ancora da affidare e società sul piede di guerra da giorni. «Stiamo perdendo iscritti, così rischiamo il collasso», lamenta il presidente della Polisportiva Selargius 85 Onorio Dentoni.

Situazione comune ad altre società sportive cittadine che, dopo aver partecipato al bando per la concessione delle palestre comunali, sono in attesa di una sede per poter iniziare gli allenamenti pre campionato. A bloccare l’iter i lavori di messa in sicurezza e le manutenzioni necessarie per avere le certificazioni di utilizzo. «Comprendo i disagi», replica il sindaco Gigi Concu, «al massimo entro un mese contiamo di poter restituire alla comunità palestre non solo efficienti ma soprattutto sicure».

Senza palestra

La società più penalizzata è la Polisportiva Selargius 85, squadra di pallavolo che dopo il traguardo della serie C si ritrova a meno di un mese dall’avvio del campionato senza una sede per gli allenamenti. Quella utilizzata sino a inizio anno - la palestra della scuola elementare di via Parigi - è ancora al centro del cantiere di messa in sicurezza partito alcuni mesi fa. «Il 23 ottobre la squadra giocherà la sua prima partita di campionato senza aver fatto un allenamento in palestra», lamenta il presidente Dentoni. «Nessuna risposta certa su quando ci verrà concessa, sembra quasi che lo sport non sia una priorità per il Comune». Disagi anche per il Basket San Salvatore: «Noi abbiamo il pallone di viale Vienna», dice il presidente Marco Mura, «ma avendo tanti iscritti ci servono altri spazi nel palazzetto di Paluna, soprattutto per il minibasket».

Minoranza all’attacco