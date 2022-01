Le nuove emergenze: estorsioni a luci rosse e truffe informatiche 

I carabinieri erano pronti, nell’anno appena finito, a fronteggiare un aumento dei reati dopo un anno, il 2020, trascorso tra lockdown, chiusure e coprifuoco. Soprattutto di furti e rapine. Inevitabile dunque l’incremento (+10 per cento per i furti, più 3 per cento per le rapine). «Ma il confronto con il 2019 ci fa capire che il lavoro di prevenzione e controllo del territorio ha dato i suoi frutti con un calo del 32 per centro, sui furti, e del 19 per cento per quanto riguarda le rapine, quasi tutte improprie o scippi».

Se anche prima del Covid il commercio sul web era in espansione, con la pandemia c’è stato un incremento esponenziale. E truffe e raggiri sono cresciuti passando dai 1.913 del 2017 (reati denunciati, senza tenere conto del sommerso) ai 3.299 dell’anno scorso. «Una crescita del 72 per cento», evidenzia Totaro. «Ma abbiamo notato un aumento del 35 per cento in due anni anche delle estorsioni a sfondo sessuale: c’è chi invia sui social network proprie foto e video in atteggiamenti intimi per poi essere minacciati di una diffusione di quelle immagini se non viene ricaricata una carta prepagata o se non viene effettuato un bonifico». Per questo il comandante ricorda ai cittadini di stare molto attenti nell’utilizzo dei social e negli acquisti sul Web.

È allarme estorsioni “a luce rosse” nel Cagliaritano: l’anno scorso sono state in forte aumento rispetto al 2020 ma anche al 2019. Ma pandemia e restrizioni anti Covid, con tanti cittadini rinchiusi in casa per lunghi periodi, hanno fatto esplodere il numero di truffe e frodi informatiche. Sono le nuove emergenze nel sud della Sardegna, come emerso dal bilancio del 2021 fatto dal comandante provinciale dei carabinieri, Cesario Totaro. «Il nostro territorio è tra i più sicuri a livello nazionale. E l’anno scorso, con molte riaperture rispetto al 2020, siamo riusciti a garantire la prevenzione e a tenere compresso il numero dei reati». E se lo spaccio e il traffico di droga continuano a farla da padrona – con il boom delle coltivazioni di marijuana – furti e rapine registrano sì un aumento, inevitabile, rispetto all’anno delle chiusure ma un netto calo in confronto ai numeri del 2019.

È allarme estorsioni “a luce rosse” nel Cagliaritano: l’anno scorso sono state in forte aumento rispetto al 2020 ma anche al 2019. Ma pandemia e restrizioni anti Covid, con tanti cittadini rinchiusi in casa per lunghi periodi, hanno fatto esplodere il numero di truffe e frodi informatiche. Sono le nuove emergenze nel sud della Sardegna, come emerso dal bilancio del 2021 fatto dal comandante provinciale dei carabinieri, Cesario Totaro. «Il nostro territorio è tra i più sicuri a livello nazionale. E l’anno scorso, con molte riaperture rispetto al 2020, siamo riusciti a garantire la prevenzione e a tenere compresso il numero dei reati». E se lo spaccio e il traffico di droga continuano a farla da padrona – con il boom delle coltivazioni di marijuana – furti e rapine registrano sì un aumento, inevitabile, rispetto all’anno delle chiusure ma un netto calo in confronto ai numeri del 2019.

Dieci truffe al giorno

Se anche prima del Covid il commercio sul web era in espansione, con la pandemia c’è stato un incremento esponenziale. E truffe e raggiri sono cresciuti passando dai 1.913 del 2017 (reati denunciati, senza tenere conto del sommerso) ai 3.299 dell’anno scorso. «Una crescita del 72 per cento», evidenzia Totaro. «Ma abbiamo notato un aumento del 35 per cento in due anni anche delle estorsioni a sfondo sessuale: c’è chi invia sui social network proprie foto e video in atteggiamenti intimi per poi essere minacciati di una diffusione di quelle immagini se non viene ricaricata una carta prepagata o se non viene effettuato un bonifico». Per questo il comandante ricorda ai cittadini di stare molto attenti nell’utilizzo dei social e negli acquisti sul Web.

Più sicurezza

I carabinieri erano pronti, nell’anno appena finito, a fronteggiare un aumento dei reati dopo un anno, il 2020, trascorso tra lockdown, chiusure e coprifuoco. Soprattutto di furti e rapine. Inevitabile dunque l’incremento (+10 per cento per i furti, più 3 per cento per le rapine). «Ma il confronto con il 2019 ci fa capire che il lavoro di prevenzione e controllo del territorio ha dato i suoi frutti con un calo del 32 per centro, sui furti, e del 19 per cento per quanto riguarda le rapine, quasi tutte improprie o scippi».

Sangue e maltrattamenti

Nel territorio del comando provinciale l’anno scorso ci sono stati quattro omicidi (due i femminicidi) con tre autori scoperti. I maltrattamenti in famiglia, quelli denunciati, sono stati quasi uno al giorno mentre gli atti persecutori continuano ad aumentare. «I delitti», spiega il comandante provinciale, «sono atti estemporanei, imprevedibili. C’è grande attenzione e sensibilità per quanto riguarda i maltrattamenti tra le mura domestiche, lo stalking e i reati di genere. E in quest’anno, che potrebbe essere di forte ripresa, ci saranno controlli e attività in settori che potrebbero attirare la criminalità».

Droga da esportare

Come sempre una delle emergenze principali resta quello del traffico e dello spaccio di droga. Le operazioni, anche importanti, di contrasto sono state numerose. Ma la produzione, soprattutto quella di canapa indiana, aumenta. «La criminalità organizzata», dice Totaro, «non attecchisce in Sardegna. Ma le indagini hanno confermato contatti tra ‘ndrangheta e camorra con gruppi sardi. E l’Isola sta diventando terra di esportazione soprattutto di marijuana». Anche per questo i carabinieri hanno avviato delle collaborazioni con Università, gruppi di ricerca e gli stessi Ris per un’analisi rapida della qualità delle piante di canapa coltivate per smascherare quelle illegali. «Siamo presenti in tutto il territorio», conclude il comandante provinciale, «e siamo un punto di riferimento per tutti i cittadini. Al 112 arrivano in media 31 telefonate ogni ora e i militari sono stati impegnati in almeno 80 interventi al giorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata