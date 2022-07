Le notti insonni del centro storico 

Altro ritrovo è quello sotto le scale dell’Aias, in via Turati dove si accede dal parco Europa entrando nel giardino tranquillamente con le auto. Già in passato nel parco erano state divelte anche le panchine, spostate dalla loro sede e messe una vicina all’altra per trasformarle in salottini improvvisati.

Succede ormai quotidianamente in via Bizet nel terrazzino dove fino a poco tempo fa, tra i vari locali, c’era anche quello che ospitava l’ufficio di collocamento. Qui un gruppo di ragazzini ha sfondato il cancello di un’attività che di giorno ospita un call center e ne ha fatto la sua dimora serale. Da qui lanciano le bottiglie e le lattine contro le serrande: già in passato i locali erano stati chiusi con le grate per evitare incursioni. Nei giorni scorsi hanno preso i monopattini a noleggio da una vicina stazione e hanno iniziato a scagliarli contro le panchine e l’arredo urbano. La situazione sta diventando ogni giorno più difficile da sopportare. «Non riusciamo più a dormire, veniamo svegliati nel cuore della notte da urla e rumori insopportabili», raccontano alcuni abitanti della zona, che nei giorni scorsi si sono rivolti alle forze dell’ordine.

Non ci sono solo balli e musica a tenere svegli i quartesi. Se la lotta alla mala-movida in centro e nel litorale è già iniziata, resta invece il problema dei ritrovi improvvisati in strade, piazze e parchi. Decine di ragazzini, spesso minorenni, si riuniscono sotto case e palazzine rendendo la vita impossibile a chi abita nelle vicinanze. Non solo urlano sotto le finestre fino a tarda notte ma lanciano bottiglie e lattine nelle vetrine di uffici e altre attività, scorrazzano con i monopattini e giocano a pallone in piena notte.

I casi

I punti

In via Venezia c’è lo stesso problema. Decine di ragazzi giovanissimi e meno giovani si riuniscono ogni sera nelle vicinanze di un distributore automatico di cibi e bevande. E allora: sono all’ordine del giorno urla, risse e schiamazzi. La vita per chi abita in zona è diventata impossibile tanto che già lo scorso anno alcuni residenti avevano presentato un esposto alla polizia, ai carabinieri e alla Polizia locale.

Le forze dell’ordine sono intervenute diverse volte nella zona ma la situazione di fatto non è cambiata. In passato non erano mancati anche episodi più gravi: una tredicenne aveva presentato denuncia ai carabinieri, perché pare fosse stata picchiata da un gruppo di ragazzini.

Aree verdi

E poi ci sono i parchi, anche questi zone di ritrovo e di schiamazzi. Al parco Europa, nonostante alle 22 si chiudano i cancelli, si trova lo stesso il modo di accedere per fare quello che si vuole. Anche qui sono state divelte e spostate le panchine per fare i soliti salottini improvvisati e gli schiamazzi sono all’ordine del giorno. Succede lo stesso nella piazzetta di via Solferino, in quella davanti ai vigli urbani e un po’ in tutti gli spazi dove al mattino il resto dei bivacchi notturni sono i letti di bottiglie vuote.

