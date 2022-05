«Le nostre risposte alla città» 

Una amministrazione segnata da un’emergenza sanitaria mondiale che però è riuscita a dare le risposte alla città. Così il sindaco Andrea Lutzu scrive nella relazione di fine mandato, pubblicata ieri sul sito istituzionale a pochi giorni dalla decisione di non ricandidarsi per la fascia tricolore.

La relazione

In punti schematici viene offerto uno spaccato sull’attività di questi cinque anni mentre nelle conclusioni Lutzu evidenzia come «l’amministrazione abbia dovuto affrontare una serie di imprevedibili situazioni che hanno condizionato pesantemente la vita del pianeta – sostiene – in un contesto difficile, si è riusciti a far fronte alle emergenze in tempi rapidi e con grande capacità e coraggio». Si è quindi soffermato sulle azioni messe in campo in oltre due anni di Covid «le politiche di aiuto alla popolazione e tutte quelle iniziative di affiancamento alle politiche sanitarie del territorio (la concessione del palasport come centro vaccinale provinciale, l’hotel Covid, lo spazio Smart per usi sanitari). Poi l’impegno per cercare di risolvere i problemi della sanità.

I risultati

Il sindaco ha ricordato alcuni dei risultati più significativi come la riapertura della Torre di Mariano IV, del teatro Garau, del Foro Boario, del parcheggio di Via Mariano IV. L’agibilità ottenuta per il campo Tharros, il palatharros, il nuovo palazzetto dello sport, la riapertura della scuola di via Cairoli ed il trasferimento degli alunni della scuola Grazia Deledda nell’Istituto Frassinetti. Ancora ricorda l’inaugurazione di piazza Abis, i lavori di piazza Ungheria in fase di ultimazione, i progetti per piazza Manno e la Torre a Torregrande. E gli interventi negli ingressi della città, le iniziative per l’emergenza abitativa, l’inaugurazione dello Skate park, interventi di urbanistica e gli investimenti da 35 milioni per nuovi progetti con i fondi del Pnrr.