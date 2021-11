Le multe nel Sinis valgono un tesoro 

Nella maggior parte dei verbali firmati dagli agenti della polizia locale si legge che le auto erano in sosta sopra le dune. Ma anche a poca distanza dal mare cristallino del Sinis dove è vietato lasciare la macchina. Moltissime poi le multe per divieto di sosta nelle vie del centro storico del paese. In tanti invece non rispettano il disco orario. Ma non è mancato nemmeno chi ha occupato il parcheggio per i disabili senza averne diritto. Tutto questo per il Comune di Cabras significa però risorse in più in cassa.

I numeri

Dal primo gennaio a oggi solo dalle violazioni al Codice della strada l’amministrazione comunale ha incassato 120 mila euro. Più del previsto. Nel bilancio di previsione, infatti, erano stati ipotizzati centomila euro. La maggior parte dei verbali è stata compilata durante la stagione estiva, quando il territorio è invaso dai turisti, tra maggio e settembre.

Le sanzioni

Per il Comune di Cabras un tesoretto importante. Un altro dopo quello ottenuto grazie ai parcheggi a pagamento, sempre lungo il litorale del Sinis.

La metà delle risorse che arriva dalle sanzioni, come del resto è previsto per legge, verrà investita nelle stesse strade dove i vigili urbani, guidati dalla comandante Barbara Poddi, hanno sanzionato auto, camper e moto. Il dato è nella delibera di Giunta, approvata pochi giorni fa per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative. Nel documento viene specificato che la somma da qui alla fine dell’anno aumenterà ancora. Gli amministratori che oramai da tempo vengono accusati di voler fare cassa a tutti i costi, hanno ipotizzato di arrivare a circa 140 mila euro.

Le reazioni

Il primo cittadino di Cabras Andrea Abis prova a spiegare il perché di tutte queste sanzioni: «Purtroppo governare Cabras è difficilissimo, soprattutto in estate quando anche i turisti cercano parcheggio nelle vie del centro. Il paese esplode. Purtroppo molte strutture ricettive, come anche i locali commerciali, non hanno il posto auto, ecco perché in tanti lasciano l'auto dove non si può. E il risultato è il verbale che crea malumori e proteste. In tanti vengono a lamentarsi qui in Comune. Come dico a tutti, occorre più attenzione e pazienza». E ancora: «C’è poi chi si ostina a non voler pagare il parcheggio lungo la costa posteggiando l’auto dove non si può», riferisce il sindaco Abis. «Il nostro obiettivo è tenere in ordine il litorale, non di certo fare cassa»

Gli interventi

Gli uffici comunali di piazza Eleonora d’Arborea sono al lavoro per programmare tutti gli interventi che saranno possibili grazie alle sanzioni al Codice della strada. Verranno installati altri dossi per far rallentare le auto e sistemate con asfalto nuovo diverse strade. Ma non solo: «Le risorse serviranno anche per l'installazione di nuovi cartelli stradali e per sistemare anche molte strade rurali».

