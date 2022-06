«Le mosse dei consiglieri ribelli? C’è una strategia concordata» 

Dopo la rottura definitiva con i cinque “aventiniani” grillini, per l’approvazione del bilancio la sindaca di Assemini Sabrina Licheri deve ora trovare l’appoggio, entro il 30 giugno, di almeno due consiglieri dell’opposizione. In caso contrario, senza una maggioranza consiliare, il Comune sarà commissariato a un anno dalle elezioni.

Coinvolgere la minoranza pur di restare sindaca non è un tradimento del mandato degli elettori e dei principi M5s?

«Non si tratta di restare sindaca ma di portare a compimento un impegno con gli elettori, che hanno il diritto di giudicare alla fine di un percorso che peraltro ha dovuto scontare due anni di pandemia. Siamo riusciti a fare i concorsi e ad assumere il personale che era necessario, e grazie a questo stanno ripartendo i progetti di riqualificazione della città cui le risorse dell’avanzo di gestione daranno ulteriore impulso. Queste sono le cose importanti per i cittadini. Il resto sono chiacchiere».

Ha pensato alle dimissioni?

«I miei pensieri sono rivolti a evitare 12 mesi di commissariamento».

Riuscirete ad approvare il bilancio in tempo?

«Ho fatto appello al senso di responsabilità dei consiglieri di tutte le forze politiche. Sono in corso le interlocuzioni: sul tavolo le priorità per Assemini. Se l'obiettivo comune sarà evitare il commissariamento, quindi tutelare l’interesse del paese, trovare la soluzione non sarà un problema»

Gli “aventiniani” aspettavano un coinvolgimento prima dell’espulsione.

«Le interlocuzioni con i cinque sono iniziate nel peggiore dei modi: la loro assenza in Consiglio. Ho comunque chiesto loro un incontro: non si è presentato nessuno, così come all’incontro chiesto dal referente nazionale degli enti locali M5s, Roberta Lombardi».

Come giudica le loro reazioni?

«Avvilenti. Da consiglieri di maggioranza avrebbero potuto partecipare e incidere. Invece alcuni non si presentano in commissioni e Consiglio da mesi. L’aspetto più rilevante della loro attività politica è l’assenteismo. Ci sono i verbali a dimostrarlo. Le loro reazioni sono solo scuse».

C’è qualcuno dietro le assenze e l’addio alla maggioranza? C’è chi pensa all’ex sindaco Mario Puddu...

«Il tempo svelerà tutto. Quello che è accaduto in Aula e alcuni episodi del passato appaiono come il risultato di una strategia concordata che, ormai è palese, antepone mal di pancia e ambizioni personali alla città».

Pentita di aver coinvolto qualcuno dei dissidenti per la formazione della lista elettorale?

«No. Sono delusa sul piano personale e, insieme a me, il resto del gruppo consiliare. Ma la politica purtroppo è fatta anche di queste cose».

La accusano di aver governato dal palazzo, con pochi fedelissimi, e stando poco in mezzo alla gente.

«Tutti alibi, buoni solo per chi ci vuole credere. Io ricevo tutti i giorni chiunque abbia bisogno di parlare con me e sono sempre presente dove è giusto esserci. È mia abitudine metterci la faccia, a differenza di chi lavora da tempo nel tentativo di screditare questa amministrazione».

Che cosa ritiene di aver sbagliato e non rifarebbe?

«In linea di massima non credo dovermi rimproverare grossi errori. Ciò non significa che non avrei potuto fare meglio, come tutti».

Così finisce il sogno grillino ad Assemini, tra beghe stile vecchia politica?

«Se il sogno grillino doveva portare una buona politica, questo è avvenuto: un bilancio sano, senza alcuna criticità, i conti in ordine, tanti i progetti pronti a partire. Quanto al resto, le cose si evolvono a livello locale come a livello nazionale. Il Movimento cinque stelle sta attraversando una fase di profonda ristrutturazione che non tutti, anche per ambizione personale, vogliono accettare».

Se dalla minoranza dovessero chiederle un rimpasto della Giunta?

«Tutto è possibile, nessuna opzione è esclusa. Chi fa politica seriamente ha a cuore i progetti, non il proprio tornaconto personale: se l’interesse comune rimane il bene della città non sarà difficile trovare una soluzione condivisa».

