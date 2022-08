Le mille identità del pedofilo  

Scosso, e con i segni sul volto di quella che sarebbe stata un’aggressione subita in carcere, ieri mattina si è presentato davanti alla giudice Lucia Perra. Il 42enne quartese accusato di aver adescato una dodicenne su Instagram, per ottenere un appuntamento a sfondo sessuale, ha scelto la via del silenzio. Nell’interrogatorio, difeso dall’avvocata Donata Concas, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La gip ha poi confermato la custodia cautelare in carcere, respingendo la proposta della legale che aveva chiesto i domiciliari con il divieto di comunicare all’esterno: «L’indagato è da ritenere incapace di controllare i propri istinti. Il pericolo di reiterazione di reati a sfondo sessuale con minori è dunque attuale e concreto», scrive la giudice nel provvedimento. L’operaio, A. R., ha poi detto all’avvocata: «Non sono un mostro». E dopo la prima visita medica per valutare le conseguenze del pestaggio di cui l’uomo sarebbe stato vittima nel penitenziario di Uta, la giudice starebbe valutando la possibilità di chiedere ulteriori accertamenti sulle sue condizioni fisiche. Verranno inoltre svolte indagini per capire cosa sia accaduto in carcere.

I diversi profili

Intanto emergono nuovi dettagli sulla vicenda, ricostruita grazie al coraggio della dodicenne che, ricevuti i primi messaggi a sfondo sessuale dall’uomo nella chat di Instagram, si è subito confidata con i genitori facendo scattare le indagini della Squadra Mobile. Una poliziotta si è sostituita alla bambina, proseguendo la conversazione. L’operaio ha utilizzato i suoi account per mettersi in contatto con la vittima: Alex-Lex e Alex-Snoopy. Il primo è stato bloccato dalla stessa ragazzina quando ha ricevuto un’immagine dell’uomo, scatto che la dodicenne ha conservato con uno screenshot. E l’indagato anche sapendo l’età della minorenne aveva continuato a mandarle messaggi chiedendole incontri e foto. L’operaio ha poi utilizzato il secondo profilo per inviarle messaggi proprio mentre i genitori della vittima avevano deciso di denunciare tutto alla Polizia.

Frasi esplicite

Con l’autorizzazione della pm di turno, Rita Cariello, il cellulare della giovanissima è passato nelle mani di una poliziotta che ha mantenuto i contatti con l’uomo diventato sempre più insistente. «Ci vediamo a Monte Urpinu per osservare il panorama?» Poi richieste di incontri per bere qualcosa insieme, «anche uno Spritz o una birra». Infine i messaggi a sfondo sessuale: «Sai baciare? Ti insegno io», per poi diventare sempre più spinto. «Andiamo a Capitana in una vecchia discoteca abbandonata. Possiamo baciarci e ti insegno a fare altro. Vuoi farti 50 euro?»