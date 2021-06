«Le mie “vele” per Bonaria» 

Otto spicchi di tela dipinti a tema religioso, di dimensioni enormi (sei metri e mezzo per tre), risultato di più di un anno fatica. Sono l’ultima creazione artistica di Salvatore Atzeni, pittore di Monastir che ha realizzato la monumentale opera che sarà sistemata sotto la cupola della basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari.

L’opera

«Il lavoro all’ultimo degli “spicchi”, a tema, volge al termine: l’opera è destinata a riempire la parte interna della cupola della basilica», spiega Atzeni. L’Annunciazione, la visitazione, la fuga in Egitto, l’ultima cena, il compianto di Gesù (omaggio al pittore rinascimentale Domenichino), Gesù nel tempio, Madonna regnante della chiesa e Pentecoste: sono i titoli delle otto opere di Atzeni, concepite per essere un unico monumentale quadro, dipinto, dice, «con tecnica e stile rinascimentali, a velatura».

L’impegno

Nello studio di Salvatore Atzeni, nella sua casa immersa fra gli aranceti della Bia Santu Sparau, a Monastir, si può ammirare un autentico tesoro artistico: le sei enormi vele viste da poca distanza e che, da qui a poco, potranno essere visibili sulla cupola della basilica di Bonaria. «Per ognuna ho lavorato tre mesi, a ritmo di quindici ore al giorno», azzarda Atzeni che, agli ospiti del suo atelier regala esperienze impagabili quando srotola le enormi tele lo spettacolo è davvero unico e quando suona la chitarra.

Atzeni è un artista molto apprezzato all’estero, in Francia soprattutto, dove è stato direttore artistico di alcuni importanti festival artistici. E per il quale Sabino Iusco, professore d’arte, in una prefazione ad una sua monografia ha azzardato «un raccordo con la pittura olandese del 600, grazie alle sue cosiddette “caffettiere antropomorfe” all’interno di cattedrali gotiche, il primo pallino artistico di Salvatore Atzeni poi evoluto verso la pittura rinascimentale e le pale d’altare.

