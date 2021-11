«Le mie ragioni? Le stesse di Nizzi» 

«Il dottor Nizzi aveva tanta ragione allora quanta ne ho io oggi». Si chiude così la nota con le osservazioni, protocollate ieri mattina all'indirizzo della Presidenza del Consiglio comunale, dal leader dell'opposizione, Augusto Navone, per contestare la presunta incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di direttore generale dell'Area marina protetta di Tavolara sollevata durante la seduta di insediamento. Oltre ai pareri legali allegati a sostegno della compatibilità dei due incarichi, la nota redatta da Navone richiama a considerazioni di matrice politica. E chiama in causa i trascorsi politico-amministrativi del primo cittadino, Settimo Nizzi.

Nizzi e il Cipnes

«Mi risulta che l'attuale sindaco si sia trovato più volte in situazioni paragonabili a quella in cui sono io ora e che, all'epoca, l'interpretazione che è stata data alla norma sia stata la medesima che io invoco». Il riferimento è al 2011, quando Nizzi, presidente del Cipnes, si candida a sindaco e, sconfitto, finisce tra i banchi della minoranza. «In quella occasione è stata posta, seppure solo politicamente, la problematica della sua ineleggibilità - ha scritto Navone - ma l'odierno sindaco rivendicò l'interpretazione data oggi dai miei avvocati, apostrofando, con i suoi usuali modi coloriti, chi gli opponeva quella sposata oggi dal Consiglio e, pare di capire, dalla segretaria comunale». Secondo Navone, se «le tesi addotte da Nizzi per salvare la sua posizione andavano bene allora e non varrebbero oggi, l'iniziativa nei miei confronti assume contenuti meramente politici».

Gli aspetti tecnici

Il caso è approdato in Consiglio comunale a seguito di una segnalazione avanzata da due cittadini (uno dei quali, riferisce la Grande Coalizione, parente di un consigliere di maggioranza). Navone, sotto il profilo tecnico, allega il parere di un qualificato studio legale che esclude l’incompatibilità perché il Comune ha all’interno del Consorzio di gestione dell’Amp un ruolo tale da non garantirgli alcun controllo nè alcun potere di vigilanza». «Questa iniziativa non fa partire bene la consiliatura perché avvelena prematuramente i pozzi e, oltretutto, apre a una stagione problematica anche rispetto ad altri enti partecipati del Comune, primo tra tutti l'Aspo, su cui esercita un controllo formale, e su tante altre situazioni border line presenti dentro il Consiglio comunale». Bisognerà aspettare la prossima riunione dell'Assemblea per conoscere le sorti di Navone che promette di non voler lasciare nulla di intentato e fa sapere non solo di voler ricorrere al Tar ma, anche, di coinvolgere l'Anac.