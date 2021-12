«Le mie mille corse sulle orme di Bordin» 

« Ritirarmi? Non se ne parla: finché il fisico me lo permetterà correrò con tutte le mie forze». Non vuole sentire ragioni Carlo Porcu, per tutti Carletto, podista di 81 anni tesserato per l’Atletica Selargius, il più anziano (e più tifato) tra gli atleti che ieri hanno preso parte alla prima edizione della “Monserun”, manifestazione di corsa su strada di 8,5 chilometri per le vie di Monserrato a cui Carlo, cagliaritano ma monserratino d’adozione, non ha voluto mancare. Otto chilometri percorsi in un’ora, ultimo classificato ma con una caparbietà da veterano. « Vivo a Monserrato dal 1990, lo stesso anno in cui ho cominciato a correre. Tutto è iniziato per gioco, poi è diventato un appuntamento giornaliero». Dedizione e impegno: la ricetta che accompagna Carlo Porcu, marito di Bernadetta, papà di tre figli e nonno di due nipoti, ogni settimana.

« Mi alleno quattro giorni su sette», svela, « non mi sono fermato neanche durante il primo lockdown, correvo alle 5 del mattino. Faccio almeno un’ora e quaranta di corsa, qualche “ripetuta” in salita, allunghi in pista sui 100 metri, un po’ di potenziamento per le gambe. Nel weekend gareggio». Numerose le competizioni a cui ha preso parte. « Per l’esattezza 1083 con la MonseRun», sottolinea pimpante, nonostante la fatica. Una fatica che non è passata inosservata e che ha raccolto sostenitori lungo il tragitto: da via Clelia, passando per via San Gavino Monreale, via dell’Argine, via Porto Botte, via Giuseppe Zuddas sono state tantissime le grida d’incitamento verso una bandiera del podismo sardo. « Ho preso parte a 11 maratone, la mia gara preferita dato che ho bisogno di tanti chilometri per carburare», prosegue. « La prima nel 1992 ad Assemini, poi quella di Roma, di Cagliari, di Livorno, di Firenze, di Venezia, di Cesano Boscone e di Torino». Un amore incondizionato quello di Porcu per lo sport che, dopo tanti anni di lavoro come assistente tecnico all’Istituto professionale Antonio Meucci, non è mai venuto meno.

«Il mio punto di riferimento è sempre stato Gelindo Bordin, quando ho corso la mia prima maratona pensavo alla sua vittoria alle Olimpiadi di Seul nel 1988. Oltre l’atletica amo anche il ciclismo, ero tifosissimo di Coppi, poi il Cagliari dello scudetto, il nuoto, la pallavolo. Tutto ciò che è fatica per me è poesia». Ma non c’è solo lo sport tra le passioni di Carlo. « Sono un grande lettore di saggi storici, amo la natura, sono estimatore di Mino Reitano, Claudio Villa, Alberto Sordi, Totò e Fellini». Il suo prossimo obiettivo? « Gareggiare il più possibile nel 2022», conclude. « Da gennaio farò le corse campestri, poi dalla primavera mi concentrerò sulle gare in strada. Non mi fermerà né la stanchezza, né l’età: per me l’atletica significa provarci sempre, non arrendersi e continuare a battersi con lealtà comunque vada».