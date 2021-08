Le memorie di Umberto Smaila 

Un’estate da “tutto esaurito” per Umberto Smaila. Ironico, dissacrante, brillante («Ferie? A gennaio spero», dice), fresco 71enne, è tornato in Sardegna. Ed è stato il solito successo per Smaila, che ha tenuto banco a Poltu Quatu per 18 stagioni prima di trasferirsi a Porto Rotondo, dove, da 2 anni, è di casa al Magic On The Beach, ribattezzato (va da sé) Smaila’s Magic.

Com’è andata l’estate sarda?

«È stata diversa dalle altre per i motivi noti delle regole anti Covid e dell’incertezza sulle riaperture degli spettacoli col pubblico, ma posso dirmi soddisfatto: ho fatto sei date a Porto Rotondo andate sold out, cene-spettacolo in cui la gente ballava distanziata, senza assembramenti, ma ho lavorato anche a Budoni, San Teodoro e Santa Teresa Gallura, e ovunque ho notato una grande voglia di partecipazione, di tornare a divertirsi più del solito. La Sardegna è sempre stata una tappa obbligat a della mia carriera e della mia vita, non potevo mancare».

Eppure, non è più quella degli anni d’oro dello Smaila’s di Poltu Quatu.

«Il raffronto è improponibile perché erano altri tempi. Rispetto agli anni ’90 e Duemila, è cambiata perché allora non usava andare all’estero in vacanza, Ibiza e Formentera sono tendenze venute dopo, così molti si ritrovavano in Sardegna. Un po’ com’è accaduto quest’anno per la pandemia: molti sono rimasti in Italia, e molti hanno scelto la Sardegna. Anche perché come meta batte tutte le altre 10-0, e non parlo solo della Costa Smeralda, che è solo una porzione di una terra meravigliosa che varrebbe la pena conoscere meglio al di là delle località più note».

Bei ricordi?

«Una situazione che mi lasciò senza parole: Capodanno del 2000 a Cagliari, quando in via Roma vidi 150mila persone sotto il mio palco: conservo ancora la cassetta vhs di quella serata».

Davvero non rifarebbe “Colpo grosso”?

«In realtà non lo rifarei perché non sarebbe più un programma di rottura: le ragazze discinte in televisione oggi non fanno più notizia. Però è vero che tramite i social ricevo ogni giorno messaggi di apprezzamento e richieste per riproporlo».

Ma le manca la tv?

«No, anche perché ne ho una bellissima a casa da 90 pollici che mi permette di guardare le partite del Milan, di cui sono tifosissimo dai tempi di Gianni Rivera, i telegiornali e le serie. Meno i reality show, che alla fine è fiction perché è tutto creato dagli autori, che ti suggeriscono cosa devi dire e fare. Tuttavia, se mi propongono il sabato sera con Liza Minnelli potrei tornarci».

