«Le mascherine? Fondamentali contro le varianti» 

Un anno e mezzo vissuto con le mascherine, e certo non è questo il momento di smettere di usarle, a prescindere dalle dosi di vaccino fatte. Omicron, «estremamente contagiosa» – dicono le autorità sanitarie – si diffonde velocemente nel pianeta, ma tenere la protezione su naso e bocca ci difende bene anche da questo ultimo incubo. Il caso del volo Roma-Alghero di fine novembre scorso è emblematico: l’uomo, di rientro dal Sudafrica, risultato positivo alla nuova variante, non ha contagiato nessuno dei 118 passeggeri che hanno volato con lui.

L’analisi

«Certo, sugli aerei ci sono sofisticati sistemi di aerazione, ma è ovvio che il fatto di indossare la mascherina per tutto il viaggio contribuisce in maniera importante a evitare di spargere il virus e a proteggersi», spiega Aldo Manzin, professore di Microbiologia all’Università di Cagliari. «Chiariamo un concetto: anche un vaccinato si può contagiare, ma sappiamo che sviluppa sintomi lievi e di breve durata, dunque ha anche scarse possibilità di trasmettere l’infezione. Detto questo, quando ci troviamo in situazioni di rischio reale, di assembramenti, in luoghi chiusi, si deve assolutamente continuare a usare le mascherine, perché sappiamo che sia il vaccino che le misure di prevenzione, tutte assieme, hanno un’efficacia elevata. Complessivamente, dove sono stati mantenuti comportamenti precauzionali, accompagnati a un’elevata protezione immunitaria, la circolazione del virus si è ridotta, viceversa, abbiamo visto un aumento importante dei casi. In Italia siamo stati più rigidi, e oggi le strutture sanitarie sono meno stressate di altri Paesi».

Quale tipo?

«Che le mascherine funzionino lo abbiamo visto con il crollo di tutte le malattie a trasmissione aerea l’anno scorso, con l’aggiunta naturalmente di altre misure di profilassi come il distanziamento sociale», sottolinea il professor Paolo Castiglia, igienista dell’Aou di Sassari. «Certamente l'esperienza del volo Roma-Alghero la dice lunga su quanto sia necessario continuare a utilizzare le mascherine, che fanno da barriera, hanno un ruolo sia di filtro in uscita – che è quello che blocca le goccioline – sia in entrata, che è quello che viene misurato e per cui c’è la classificazione dei diversi tipi di dispositivo. In ambito ospedaliero, e i medici in generale, devono usare la massima protezione; per la popolazione, nella vita di tutti i giorni, se non si staziona a lungo in ambienti chiusi, la “chirurgica” è sufficiente». Ma «su un aereo, su un treno, al cinema, a un convegno, anche in un’aula, se non si possono tenere sempre le finestre aperte, io raccomando a tutti la ffp2. Se siamo per strada o in un parco con poche persone non è necessario indossarla, però meglio tenerla, ad esempio, ai mercatini di Natale, anche se siamo all’aperto». Prosegue Castiglia: «Il picco dei contagi in Gran Bretagna dipende sicuramente dal fatto che hanno abbassato la guardia troppo presto: le mascherine non erano obbligatorie in metropolitana o nei pub, luoghi sovraffollati dove ci si ferma per ore a bere e a urlare».