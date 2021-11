«Le mareggiate riporteranno il blu» 

Il mare tra Is Arenas, Santa Caterina e S’Archittu è ancora nero pece, imbrattato dalla cenere e dai detriti portati a valle dalle abbondanti piogge. Un quadro a tinte fosche, già visto nel 1983 e nel 1994 quando a causa degli incendi che colpirono il Montiferru, il mare diventò una enorme macchia nera. Un disastro, quello attuale, pronosticato da mesi dagli esperti scientifici e dalle persone che vivono la campagna. E nonostante l’ammasso di detriti, fango, rami e pietre abbia macchiato le belle spiagge e i fondali marini delle borgate, la situazione non è così drammatica. La flora e la fauna marina hanno subito contraccolpi ma, a sentire gli esperti, non così rilevanti.

I tecnici

«Il danno alle coste e agli specchi d’acqua è stato meno grave di quanto si possa immaginare», spiega Giovanni Mele, geologo dell’équipe di esperti scientifici che dalla fine dell’estate sta monitorando la situazione del territorio devastato dalle fiamme estive. «Il rio di Santa Caterina ha superato agevolmente questa prima ondata di maltempo», riprende Mele. «Le mareggiate stanno già facendo il loro corso, disperdendo le scorie degli incendi al largo, lontano dalla costa». Le zone interne del Montiferru invece sono a più alto rischio, «le strade rurali sono invase da fango e detriti di ogni genere, i sottopassi dei ponti sono intasati e stanno già facendo da tappo ai corsi d’acqua». Lungo la provinciale 15 tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, le abbondanti piogge hanno trascinato nuovamente lungo la carreggiata tanto fango . A Cuglieri invece i volontari della Protezione civile e i barracelli coordinati dal Comune, con l’aiuto dei Vigili del fuoco, hanno sgomberato diverse strade rurali con mezzi comunali, «con tanto impegno stiamo intervenendo nei ponti e nelle strade di campagna, tenendo la situazione sotto controllo», precisa il sindaco Andrea Loche.

L’urgenza

Un disastro che dovrà essere evitato prima delle prossime piogge torrenziali che provocheranno danni ben più seri. «C’è da ricostruire quanto prima i muretti a secco dei fondi agricoli che possono contenere le acque meteoriche, c’è da mettere in sicurezza i costoni soprastanti le strade, da ancorare o rimuovere i grossi massi in bilico. Non c’è tempo da perdere», ribatte Mele. Ma la prevenzione da agosto a oggi è stata quasi assente, eccetto qualche modesto intervento. I cittadini richiedono l’intervento urgente di Provincia e Anas, «ma devono essere coinvolti anche i Comuni per realizzare quanto prima tutte le opere per la messa in sicurezza».