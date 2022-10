Le mamme bocciano la scuola 

Nella lettera inviata ad Ats, però, le carenze indicate dalle mamme sono numerose e dettagliate: «Presenza di sole due aule, troppo piccole per poter ospitare 34 bambini», si legge nella nota. E ancora: «Manca una sala giochi, spazio fondamentale per una scuola dell’infanzia; la sala mensa potrà ospitare forse la metà dei bambini seduti comodamente; inoltre, c’è una sola finestra e nella sala mensa ci è sembrato di sentire un forte odore di gas», rincarano le mamme. Poi aggiungono: «Le finestre delle aule sono in legno, molto deteriorate e ad altezza di bambino, con grate arrugginite e traballanti; la luminosità è scarsa, manca la luce diretta e naturale dovuta alla presenza di una imponente struttura lignea che copre il campetto antistante la scuola».

Madri sul piede di guerra, intenzionate a dare battaglia. Nel mirino finisce il Comune, che replica: «Non avevamo scelta, a Issiria non c’erano più le condizioni di sicurezza - precisa il sindaco, Gian Cristian Melis -. Adesso stiamo facendo il possibile per migliorare la sede attuale di Asuai».

«Viviamo una condizione di forte preoccupazione per l’incolumità dei nostri figli - hanno scritto le mamme dei 34 bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Desulo, in una lettera inviata al direttore del Dipartimento di prevenzione (Ats), Roberto Puggioni -. In seguito al trasferimento dei nostri figli, in maniera repentina e senza alcun preavviso, da un plesso grande e luminoso ad un altro piccolo e che presenta molteplici criticità».

Fronte compatto

Non rilasciano dichiarazioni singolarmente: «Perché abbiamo tutte lo stesso pensiero», fanno sapere le donne di Desulo che da giorni monitorano quella nuova sede scolastica, nella parte bassa del paese, che ospita i loro bambini e che reputano «angusta, inadatta e poco sicura, con quegli infissi che si sbriciolano perché sono stati montati prima degli anni Sessanta».

La replica

Se da una parte le mamme non hanno alcuna intenzione di indietreggiare - e criticano la scelta del Comune «che ha messo i nostri bambini in una struttura chiusa da oltre 10 anni» - il sindaco di Desulo ribatte senza esitazioni. E difende la sua decisione. «Nella sede di Issiria, che ospitava i bambini fino allo scorso anno scolastico, non si poteva più stare - rimarca Gian Cristian Melis -. C’erano infiltrazioni dal tetto, poi problemi legati alla caldaia a gas, collocata proprio sotto le aule dove si faceva lezione. Inoltre, quell’edificio è costruito sopra un canale di guardia».

Così, sebbene la protesta delle mamme non accenni a placarsi, il primo cittadino appare categorico. «Non si torna indietro, la decisione presa è irreversibile, proprio per il bene dei bambini - conclude Gian Cristian Melis -. Ripeto, a Issiria non ci sono le condizioni di sicurezza. Il nostro obiettivo sarà quello di migliorare la struttura di Asuai, partendo dall’installazione di nuovi infissi. L’impegno sarà massimo, compatibilmente con i fondi a disposizione».

