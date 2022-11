Le luminarie non pesano in bolletta 

Luminarie low cost ma senza spegnere l’atmosfera di Natale. In controtendenza rispetto a tanti comuni sardi, gravati dal rincaro dell'energia elettrica e stritolati tra tagli di ore di pubblica illuminazione e riduzione degli addobbi luminosi, Olbia non solo non rinuncia a illuminare le sue vie ma accende le luci decorative senza limitazioni e senza gravare sul bilancio comunale, considerato che il costo dell'energia consumata dalle luminarie è compreso nel canone del contratto di gestione dell'illuminazione pubblica. A sollevare il Comune della decisione di installare o meno le luminarie, la scelta (in tempi non sospetti) dell’amministrazione di puntare su una formula all inclusive che consente contenimento delle spese e risparmio energetico, garantito dai led. «Abbiamo stipulato un contratto ventennale con l'azienda che fornisce anche le luminarie al nostro Comune: il pacchetto non prevede solo il posizionamento e la rimozione degli addobbi ma include, pure, l’energia necessaria alle loro accensione», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi.

Le decorazioni

Dal centro storico fino alle periferie e alle frazioni, a Olbia brilleranno 55 lampadari e 60 sfere tridimensionali, 26 stelle, 2 pacchi di Natale e 345 figure ancorate ai pali della luce, tra bouquet di stelle e palle natalizie. Nelle piazze principali, oltre alle due renne nei giardini di Piazza Elena di Gallura, in Piazza Regina Margherita, un pacco di Natale di 9 metri cubi, la testa di un pupazzo di neve di 4 metri di diametro e una panchina luminosa circolare (con attacco usb per la ricarica dei cellulari) con un fuoco d’artificio nel mezzo. Accesi dall'8 dicembre al 6 gennaio, gli addobbi luminosi a led consumeranno circa 5mila kw/h, con un risparmio del 70 per cento rispetto a quello prodotto dai punti luci tradizionali. «Le luminarie e gli eventi collaterali collegati alle festività natalizie portano allegria in città – ha commentato Nizzi – e siamo certi che fungano da incentivo al commercio e alle attività di ristorazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA