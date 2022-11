Le luminarie a led salvano il Natale, luci accese in città  

«Le luminarie di Natale, con luci a led e a bassissimo consumo, sono comprese nell’appalto complessivo», spiega Milia. «Quello che ci preoccupa non sono solo i rincari nell’energia», ribadisce, «quanto l’aumento dei costi su tutto. Un problema che a cascata si riversa sugli appalti, compresa la difficoltà di reperire le materie prime, e ci dà poche certezze sul futuro. Per questo», aggiunge, «stiamo lavorando ad bilancio di previsione che sarà inevitabilmente cauto e prudente».

Sullo sfondo ci sono le bollette dell’energia elettrica che per Quartu sinora si traducono in un aumento di 400mila euro rispetto al passato. «La sostituzione di oltre 11mila punti luce ci ha consentito di risparmiare 300mila euro e poter far fronte ai rincari senza dover ricorrere a tagli e restrizioni», ricorda il sindaco. Il riferimento è al piano di efficientamento che si sta portando avanti negli ultimi mesi tramite la società Engie, con nuovi pali e punti luce a led, e ormai alle battute finali: all’appello mancano appena 800 lampade da sostituire, dal centro sino al litorale. Compresa viale Marconi, via Leonardo Da Vinci, via Brigata Sassari e un tratto di viale Colombo, inserite nel piano di competenza Engie dopo lo stralcio del vecchio contratto con l’Enel. Nuova illuminazione anche nelle piazze e nei parchi quartesi, con una riduzione anche in termini di inquinamento luminoso e di emissioni di Co2.

Le luminarie di Natale sono salve. Con lampade a basso consumo, visti i tempi di rincari, ma senza rinunciare alla bellezza dei giochi di luce tipici delle festività tra fine e inizio anno. «Inizieremo a montarle in questi giorni e come da tradizione verranno accese a dicembre», annuncia il sindaco Graziano Milia ricordando lo sforzo fatto nei mesi scorsi con il piano di efficientamento energetico che ha coinvolto tutta l’illuminazione in città, e che ha consentito di contenere al massimo i costi.

I risparmi

Il sindaco

Il Natale in città

Luminarie natalizie accese quindi, a fare da cornice ad una serie di iniziative culturali previste sino alla fine dell’anno. Il bando per raccogliere le proposte delle associazioni locali è partito nei giorni scorsi: tempo fino al 17 novembre - scadenza fissata per presentare la propria offerta - poi verrà stilato il cartellone degli appuntamenti e si partirà con le prime iniziative culturali che animeranno la città sino a fine anno. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è rafforzare il ruolo di Quartu come meta turistica e culturale, con momenti di svago e socializzazione alla portata di tutti. «Eventi di animazione e musicali, spettacoli e concerti, laboratori, attività di svago, manifestazioni in sintonia con le festività natalizie e festività di fine anno», viene spiegato nel bando rivolto alle associazioni locali alle quali viene chiesta «una proposta culturale di qualità».

I soldi

Per loro c’è un tesoretto di 104mila euro, stanziato dalla Giunta per l’animazione di dicembre. Senza però il classico concerto di Capodanno in piazza. «Nelle aree metropolitane è giusto che venga fatto nella città capoluogo», precisa il sindaco Milia.

