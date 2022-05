Le liste al rush finale ma resta l’incognita della terza coalizione 

Resta invece il mistero della terza lista, dove secondo qualcuno sarebbe potuto approdare anche l’ex sindaco Tonino Meloni, scomparso la scorsa settimana. Sarà presentata oppure il progetto sta naufragando? «Ci stiamo lavorando», si limita a dire Valter Pibiri al fianco di Tonio Piras i cui nomi circolano insistentemente. In questa legislatura Piras, candidato sindaco della terza lista anche alle ultime elezioni, sta nei banchi dell’opposizione, ma in più occasioni in Consiglio comunale ha garantito il numero legale alla Giunta Pisu e votato le loro proposte «per il bene di Quartucciu», ha sempre ribadito.

La campagna elettorale è una barca in balia delle onde, sballottata dai giri di valzer e ribaltamenti di posizioni dei protagonisti che cercano di stringere alleanze e mettere in pista i candidati migliori. Come cinque anni fa la lista del sindaco uscente Pietro Pisu è una certezza e lo è anche quella di Damiano Paolucci. I due, infatti, sono gli unici ad aver incontrato nella borgata, l’associazione abitanti di Sant’Isidoro, che sta valutando quale delle due coalizioni sostenere. Il tutto dipenderà da chi, senza promesse vane, integrerà il programma presentato dai residenti del borgo in quello elettorale.

Il 12 giugno si vota, i tempi stringono ma tutto tace. Mancano pochi giorni alla consegna delle liste elettorali negli uffici di via Nazionale (termine ultimo: mezzogiorno del 14 maggio) ma ancora non c’è nulla di definito e gli scenari non sono chiari.

La terza lista

Il ruolo di Perra

Insieme a loro dovrebbe esserci anche Efisio Perra, oggi, ufficialmente nelle fila della maggioranza, ma di fatto molto distante dal gruppo guidato da Pisu “Impegno e rinnovamento” con cui aveva iniziato il percorso. Dopo Elisabetta Contini, Perra è stato il secondo più votato alle precedenti elezioni, ma nonostante questo il neo eletto Pietro Pisu non lo aveva voluto nella sua Giunta. Potrebbe essere dunque lui il candidato sindaco della terza lista? Oppure questa alleanza sceglierà, come si vocifera in città, di schierare una donna e sparigliare ancora di più le carte? «Vedremo tra qualche giorno», aggiunge sibillino Pibiri.

Gli altri nomi

In questa campagna elettorale ancora molto tiepida, irrompe anche il nome di Carlo Murru, già sindaco di Quartucciu nel 2010, insieme a Damiano Paolucci, ma da tempo lontano dalla città e dalla politica locale. Un suo possibile rientro in scena, però, ai ben informati, sembra molto improbabile. Pare sia ormai fuori dai giochi Gilberto Pisu, che fino a qualche settimana fa dava quasi per certa la presentazione di una lista.

Di certo c’è che l’avvicinamento al voto è stato difficile. Prima la vicenda giudiziaria di Valerio De Giorgi, con gli arresti domiciliari e la sua sospensione dal Consiglio, poi la rottura di Tonino Meloni con l’attuale Giunta e la sua successiva tragica morte nell’Aula di via Giofra: vicissitudini che, più di altre, hanno sicuramente turbato il clima politico. E alla luce di questi fatti, sono due le cose che i quartuccesi vogliono evitare: la mancanza di lealtà nella sfida e l’acerrima rivalità respirata in passato fra gli schieramenti.

