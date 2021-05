Le incognite della Dinamo 

Sassari. Nelle mani della Dinamo il quarto posto, basta vincere a Cantù nell'ultima di campionato. E può essere addirittura terzo posto in caso di arrivo a pari merito con Brindisi e Virtus Bologna.

Anche senza il suo head coach, sospeso per 10 giorni dalla società per motivi disciplinari, è sempre la squadra di Pozzecco. Perché ha saputo forgiare un gruppo unito e al contempo avere dato spazio ai suoi assistenti, soprattutto a Edoardo Casalone, che oltre ad alternarsi in piedi davanti alla panchina, aveva già guidato la squadra da solo. Come ad esempio in dicembre a Cremona quando il Poz aveva avuto un malore (vittoria di 20 punti) o quando l'head coach è stato espulso, come ad esempio in semifinale di Supercoppa contro la Virtus Bologna o nei quarti di Coppa Italia contro Pesaro.

In ascesa

Col successo di Brindisi sono 4 le vittorie di fila, Brescia, Trento e Reggio Emilia le altre formazioni di un percorso che vede i biancoblù in crescita proprio nel momento più importante della stagione. Il match in terra pugliese ha proposto una piacevole novità: tutti i giocatori della panchina hanno avuto un plus/minus positivo, invece nel quintetto solo Gentile a +11, Bendzius a 0 e gli altri in negativo. Una bella risposta a chi pensa che la forza del banco sia solo nel quintetto base. Per uno Spissu sottotono, ecco un Katic molto pulito e preciso in regia. Sotto canestro Happ pur con le solite amnesie difensive ha saputo incidere più del solito. Occhio poi a Kruslin, diversi lo snobbano, ma parliamo del dodicesimo tiratore dall'arco del campionato (sfiora il 42%) e anche da due pur tirando non moltissimo garantisce il 51% che come precisione lo colloca tra i primi 20 del campionato. L'unico vero neo restano le palle perse.

Il dopo Pozzecco

Inevitabilmente, vista la tempistica del provvedimento e le precedenti frizioni col presidente Sardara, radio mercato ha già fatto trapelare qualche nome per la successione di Gianmarco Pozzecco, che sembra destinato al divorzio. Si spera - nell'interesse di tutti - in maniera non traumatica. Anche perché la foto di squadra postata da Bilan conferma quanto sia amato dai giocatori. E così anche se la stagione deve vivere il momento più intenso, quello dei playoff scudetto, filtrano alcune ipotesi. Da Pesaro ad esempio sono in attesa di una risposta di Jasmin Repesa, che ha firmato un triennale ma con una clausola d'uscita. E temono che la eserciti proprio per venire in Sardegna. Del resto a giugno quando la partenza del Poz sembrava certa era proprio Repesa il candidato numero uno a sostituirlo.

L'altro nome è quello di Demis Cavina, che è già stato alla Dinamo ma per tre stagioni di A2, dal 2006 al 2009, prima dell'avvento di Pozzecco. La terza ipotesi è quella di una promozione di Edoardo Casalone, che nelle ultime due stagioni è cresciuto anche come personalità.

Milano 42, Brindisi e V. Bologna 38, Sassari e Venezia 36, Treviso 28, Trieste 26, Trento e Cremona 22, Reggiana, Pesaro, F. Bologna, Brescia e Varese 20, Cantù 16