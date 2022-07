Le imprese sarde vedono grigio  

Il tessuto imprenditoriale artigiano, messo alla prova prima dalla pandemia, poi dai forti rincari delle materie prime e dell’energia legati al conflitto in Ucraina, e ora dall'attuale scenario reso instabile dalla crisi di governo nazionale, sta dimostrando comunque di possedere una buona capacità di reazione alle difficoltà.

Il report

Secondo quanto è emerso dal decimo Rapporto congiunturale sulle imprese artigiane della Sardegna, illustrato ieri a Cagliari da Luigi Tomasi e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della Cna Sardegna, negli ultimi due anni il 38% degli artigiani sardi, su un totale di circa 34mila attività artigiane isolane, è riuscito a programmare e a realizzare degli investimenti significativi. Il dato sale il 68% tra quelle con fatturato superiore a 500 mila euro.

Tra varie incognite, regge anche l’occupazione: solo il 3,5% delle aziende ha ridotto gli addetti, percentuale che sale al 7% tra le imprese più piccole. Un dato reso ancora più incisivo se si tiene presente la crescita esponenziale dei costi di produzione che nel primo semestre 2022 ha riguardato oltre il 90% delle imprese, e che ha ridotto i margini di attività e l’utile di impresa. Per quest'anno, secondo l'associazione artigiana si prevede una crescita del Pil regionale del +2,3% contro una previsione nazionale del +2,8%.

Luci e ombre

«In questo rapporto congiunturale - ha evidenziato Francesco Porcu - emerge una situazione di luci e ombre. Migliorano le condizioni per l’accesso al credito anche se un campione del 20% registra ancora delle difficoltà. Ciò che preoccupa è la prospettiva. Fino a oggi il 56% delle imprese non ha scaricato sull’utente finale i costi di produzione aggiuntivi». Questa, però, secondo Porcu, non è una condizione che potrà essere gestita a lungo: «La prospettiva che abbiamo davanti - ammette - ci preoccupa anche sul fronte dei fondi del Pnrr, in ragione della crisi di governo, e della difficoltà che avremo nei prossimi mesi, se le cose dovessero restare in questi termini».

L’altra preoccupazione è legata al fatto che il parlamento domani dovrebbe votare con l’ultima lettura per inserire in Costituzione il principio di insularità della Sardegna. «La crisi di governo - osserva Porcu - rischia di fare saltare questo obiettivo importante, storico e strategico, e per noi sarebbe una mazzata molto forte».

Porcu e Tomasi chiedono alla Regione l’attivazione «di un tavolo e di una cabina di regia con le forze sociali e il sistema delle autonomie locali. Per le imprese e i comuni è fondamentale riuscire a intercettare il volume più alto di risorse che i fondi strutturali e il Pnrr metteranno a bando nei prossimi mesi».

Gli interventi

Alla presentazione del Rapporto è intervenuta anche la presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, Romina Mura, che ha evidenziato come «in Sardegna ci si ritrovi davanti a un settore imprenditoriale particolarmente resiliente, che ha un forte legame con il territorio». Per l’assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda, «la crisi di governo non può assolutamente influenzare quello che la Regione sta attuando nei confronti delle imprese sarde e delle attività produttive».