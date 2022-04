Le gite nel deserto e gli affari del broker: «Incassiamo milioni»  

«Adesso con questi cinque milioni col Gold attacchiamo subito. Io a giugno voglio incassare un milione di euro. Voglio capire se possiamo usare i conti in Svizzera o di altre parti». È il maggio del 2020 e Roberto Diomedi, il 51enne finto broker di Sinnai finito in carcere alla vigilia di Pasqua per truffa,esercizio abusivo dell’attività di consulente finanziario e autoriciclaggio di denaro, spiega a Wael Marzouk, 49 anni, suo uomo di fiducia in Svizzera (poi arrestato lo stesso anno dalla Polizia elvetica e indagato nell’inchiesta cagliaritana) i prossimi passi del mega raggiro ai danni di migliaia di risparmiatori. Molte vittime, attirate dagli interessi al 5 per cento e finite nel sistema piramidale “Ponzi”, probabilmente non hanno ancora presentato querela sperando di rientrare in possesso almeno del capitale iniziale investito.

La paura

Quando Marzouk finisce in manette, Diomedi è preoccupato: «Sono nel verbale, quello di Wael», dice in un messaggio alla sorella Barbara, finita ai domiciliari dopo il blitz della Polizia e della Guardia di Finanza lo scorso sabato. Per questo il 51enne decide di non rientrare più in Italia: «Intanto io no mi muovo da qui». La gip Ermengarda Ferrarese nell’ordinanza scrive: «Diomedi teme di essere arrestato e fa comprendere che per questo motivo non rientrerà in Italia». Così per arrestarlo, gli investigatori della Polizia Postale che hanno svolto le complesse e articolate indagini, coordinate dal dirigente Francesco Greco e dal commissario Danilo Tolino sotto la supervisione della pm Diana Lecca, hanno dovuto aspettare: l’ordinanza, emessa a febbraio, è stata eseguita la vigilia di Pasqua appena gli inquirenti hanno saputo che Diomedi sarebbe rientrato in Sardegna per trascorrere con i familiari le feste. Non mancano le conversazioni, intercettate, dei collaboratori del finto broker che evidenziano i tanti nemici che si è fatto Roberto Diomedi: «Non può girare tranquillo. C’è gente che lo vuole...».

Il lusso

Per attirare nuovi investitori e dare garanzie non mancavano appuntamenti mondani e mega conferenze. La Bolton, società di Diomedi, organizza un convegno a Dubai con gita nel deserto, una convention al castello di Cassano d’Adda o al PalaCongressi di Riccione: e il gruppo si è spesso portato dietro i familiari. Molti appuntamenti si sono tenuti in hotel di Cagliari e dell’hinterland, e nell'Oristanese. E ci sono i complici di Roberto Diomedi: Marzouk, la sorella Barbara, il fratello Fabrizio Diomedi, Gianni Da Ros, Valentino Deidda ed Erika Lecca, ora con l’obbligo di dimora. Sono indagati anche Alessandro Ferreri (39, di Olbia), Antonio Sedino (47, di Como) e Sonia Travaini (51, di Marnate).