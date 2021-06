Le ginnaste si allenano in piazza 

Ottanta piccole atlete senza una casa dove potersi allenare, costrette a trasferimenti continui per praticare la loro passione. Oggi le ginnaste della “Asd Gymnasium Athena Ginnastica Ritmica Assemini” si allenano all’aperto, in piazza della Conciliazione. L’unica “palestra” rimasta a loro disposizione dopo il trasloco obbligato dal palazzetto dell’istituto Giua, adibito a hub vaccinale. Lasciata questa sede, con la mediazione del Comune la società aveva trovato un accordo con l’associazione di basket per l’utilizzo condiviso della palestra di Santa Lucia. Ma dopo due settimane le piccole atlete hanno dovuto lasciare anche questa, causa disagi legati agli orari di allenamento sovrapposti tra le due discipline.

Atlete nomadi

Oggi si allenano il piazza: «Comprese le 20 ginnaste che il prossimo anno gareggeranno ad alti livelli e avrebbero bisogno di una preparazione adeguata», spiega Ilenia Filippino, responsabile tecnica. «Non siamo per niente agevolati dal Comune che, dopo il trasferimento dal Giua e continui nostri solleciti, aveva mediato con la società di basket con la quale però è risultato impossibile condividere la palestra. Da anni siamo costretti a trasferimenti continui: le mie ragazze, in passato, hanno potuto allenarsi anche grazie alla gentile concessione di spazi privati. Negli altri paesi, più piccoli di Assemini, tutte le associazioni di ritmica hanno a disposizione anche più di una sede». Filippino conclude: «La nostra richiesta è una palestra, anche se non dedicata esclusivamente a noi. Questa disciplina, almeno per le agoniste, richiede minimo tre ore di allenamento al giorno. Purtroppo non essendo uno sport molto conosciuto, la ginnastica ritmica viene sottovalutata». Infuriate le mamme: «Mi chiedo come sia possibile non trovare una sede di allenamento per queste atlete, oggi costrette a trasferirsi all’aperto alla mercé dei bisogni fisiologici di cani e gatti», lamenta Anna Monica Podda.

In Aula

Il Aula il consigliere Matteo Venturelli (Proposta civica) ha chiesto la «convocazione urgente della commissione Sport. La stagione sportiva è ormai alle porte ed è necessario valutare insieme i problemi relativi agli spazi. In assenza di un palazzetto dello sport bisogna trovare soluzioni condivise per permettere a tutti di affrontare i campionati in tranquillità. Negli ultimi mesi diverse società hanno dovuto affrontare traslochi per l’indisponibilità di posti». Sollecito accolto ieri con la convocazione della commissione per lunedì. Nel frattempo l’assessore Gianluca Mandas ricorda: «Appena venuti a conoscenza della necessità delle ginnaste, ho contattato la dirigenza del basket che era stata disponibilissima. A questo punto spetta alle società dialogare e trovare il giusto compromesso: non è l’amministrazione comunale a dover stabilire gli orari. Non dimentichiamo che il primo trasferimento nasce in seguito all’istituzione di una campagna vaccinale in un periodo pandemico che ha una portata di pubblica utilità, aspetto prioritario. In ogni caso, le prossime settimane si affronterà finalmente la possibilità di riprendere il percorso di assegnazione delle palestre scolastiche a tutte le società, quest’anno in grossa difficoltà durante l’emergenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA