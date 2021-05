«Le file tengono lontani i turisti» 

Dopo il Covid, a bloccare il turismo ci pensano le strade. Una ventina di turisti provenienti dal Cagliaritano e dall'Ogliastra e diretti a Porto Flavia, domenica mattina, ha perso il turno di visita alla galleria mineraria affacciata sulla costa di Nebida-Masua a causa delle lunghe file di auto causate dal semaforo sulla 126. Soltanto oggi inizieranno i lavori di Anas che, in un’ordinanza di ieri, dice che il senso unico alternato in prossimità dell’ingresso della città durerà sino al 30 luglio.

Circolazione in tilt

Il personale dell'Ufficio turistico del Comune di Iglesias è riuscito a inserire i turisti arrivati in ritardo nei turni successivi, ma il biglietto da visita in vista dell'estate non è certo impeccabile. Si teme per le conseguenze (anche economiche) che potrebbero essere provocate dai numerosi ostacoli alla viabilità in prossimità di Iglesias. Il tutto mentre continua una sorta di scaricabarile tra Anas e Igea per quanto riguarda il ripristino del tratto di corsia della 126 in prossimità delle “montagne rosse” che, da ben due mesi, è stato interdetto per il cedimento di materiale. Ma, a circa 200 metri da quel punto, non è meno insidiosa la circolazione a senso alternato che, da oltre un anno, è stata istituita sul tratto di statale 130 a due corsie per i lavori di Anas sui viadotti. Una situazione disastrosa e per la quale il sindaco Mauro Usai, che con due ordinanze ha già chiamato in causa Igea e Anas, si è detto pronto a chiedere l'intervento del Prefetto. Come ciliegina sulla torta, ieri, Anas ha inviato un'altra nota a Igea chiedendo di mettere in sicurezza il ponte sulla 130 in prossimità della galleria (allo svincolo per Genna Luas), altrimenti si procederà alla chiusura di quel tratto di strada.

La preoccupazione

«Certamente siamo preoccupati per le ripercussioni sul turismo, oltre che per i disagi che chiunque è costretto a subire - commenta Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico per l'Iglesiente - Rischiamo davvero di vanificare tutti gli sforzi che si stanno facendo per favorire lo sviluppo turistico. Questi intoppi lungo la strada potrebbero essere un freno».Le stesse visite ai siti rischiano di essere penalizzate. «C'è chi sceglie la nostra costa anche per evitare le file che, in certe giornate, si registrano nelle strade che conducono al Poetto - evidenzia Marco Vacca - guida e responsabile dell'Ufficio turistico - se continuano i serpentoni di auto che abbiamo visto anche questo fine settimana, probabilmente, rinunceranno». Tiziana Dedola, anche lei guida e titolare del B&B “Pedra rubia”, si sofferma su due aspetti: «Il legame tra Nebida e Iglesias viene compromesso perché immagino che i miei ospiti non azzarderanno ad andare in città per trascorrere il pomeriggio o cenare per paura di stare a lungo in fila. E un'esperienza del genere porta a recensioni negative». Giovanni Cui, titolare dell'hotel ristorante “Artu” aggiunge: «Ora che ci accingiamo a ripartire dopo un periodo disastroso, è assurdo offrire ai visitatori questo pessimo biglietto da visita». Maria Giovanna Lorefice, direttrice dell'Euro hotel, aggiunge: «Gli ospiti chiedono sempre anche i tempi di percorrenza per raggiungere la costa e, continuando così la situazione, dovremmo metterli di fronte alle lunghe attese».

RIPRODUZIONE RISERVATA