Le fiamme circondano una villetta 

Piromani ancora scatenati sul litorale di Quartu con pini e altre piante d’alto fusto aggredite dalle fiamme attorno ad una villetta. Il proprietario ha visto le fiamme nel cortile, ha tentato di spegnerle da solo, con l’impianto idrico di casa. Tentativo inutile: il rogo ha danneggiato anche la rete irrigua. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco e dei volontari del Nos e della Paff di Quartu. Sono stati attimi di paura anche perché il giovane non poteva uscire dall’abitazione, mentre le fiamme si facevano sempre più insidiose. Volontari e pompieri, alla fine sono riusciti a circoscrivere e domare il fuoco e a salvare il proprietario della casa, che è stato soccorso e accompagnato in ospedale a causa di una intossicazione da fumo. Intanto le fiamme si avvicinavano anche ad un’altra villetta ma il fuoco è stato subito bloccato.

«Abbiamo anche noi vissuto momenti di preoccupazione», ha detto Daniele Scala, del Nos: «Le fiamme, sprigionatesi fra le stoppie, hanno fatto davvero paura e un inquilino non aveva la possibilità di allontanarsi dalla casa. Per fortuna, alla fine è andata bene anche se resta ancora la rabbia per l’ennesimo incendio che sta caratterizzando questa estate anche nel nostro territorio. Troppe le sterpaglie nelle campagne e anche nei pressi delle abitazioni. Le conseguenze sono queste».

L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio, raggiungendo subito i pini e le altre piante d’alto fusto nella via Serchio, sul litorale di Capitana invaso dai bagnanti. Le fiamme si sono sviluppate fra le stoppie. Spinte dal vento hanno rapidamente raggiunto gli alberi aggredendoli. La situazione appariva difficile. Per fortuna l’allarme è stato immediato. Come immediato è stato l’arrivo dei Vigili del fuoco e dei volontari delle associazioni quartesi. L’opera di spegnimento non è stata facile. Domato il rogo si è subito provveduto a bonificare l’area ed a metterla in sicurezza per evitare il rilancio delle fiamme. Si cercano le cause delle fiamme. Non sono state trovate esche incendiarie.

