Le fedi sotto l’albero: record di matrimoni nel periodo di Natale 

«Stiamo celebrando numerosi matrimoni in questo periodo» spiega la presidente del consiglio Rita Murgioni, la più chiamata a unire le coppie, «e per me è sempre una grande emozione, sia che si tratti di giovani che di persone più avanti con l’età. Dobbiamo ricordare che il Covid ha cambiato le regole: adesso si può celebrare massimo un matrimonio al giorno, per cui mentre prima se ne concentravano diversi il sabato adesso si dividono tra tutti i giorni della settimana». E Murgioni ne ha visti tanti varcare la soglia non solo dell’aula consiliare ma anche della chiesa di Sant’Agata. «Mi ricordo soprattutto il matrimonio di un ragazzo che aveva perso entrambi i genitori» aggiunge la presidente del Consiglio, «era stato molto commovente. Ma devo dire che tutti mi hanno lasciato dentro qualcosa, molti sposi poi leggono anche le promesse e sono parole che emozionano».

Prima era quasi sempre d’estate, adesso invece l’inverno è sempre più gettonato. Le nozze senza il sudore del caldo estivo sembrano piacere sempre di più agli sposi soprattutto se è dicembre e a fare da sfondo alle coppie sono le luci colorate del Natale.

È così in Comune è boom di matrimoni invernali: si viaggia su una media di 10 al mese, da novembre a oggi e nei mesi successivi (quelli già prenotati e con pubblicazioni fatte) a cui bisogna aggiungerne, più o meno altrettanti, celebrati nelle chiese cittadine. E alla fine anche il Covid c’entra poco: quella dell’inverno diventa una scelta ponderata e un sogno che si realizza.

In Comune

Le coppie

Pronti a convolare a nozze sono Lucia Patteri 41 anni e Emilio Casu 47. «Abbiamo scelto appositamente dicembre perché è il mese che ci piace di più» dicono, «e anche per fare qualcosa di diverso. Ci piaceva l’idea delle foto con le luminarie immersi nell’atmosfera natalizia». I due stanno insieme da 3 anni: «La voglia di sposarci era forte – racconta Patteri -, più che altro ci ha messo un po’ d’ansia tutta questa situazione legata al Green pass». Ma di rimandare non ci hanno mai pensato: «Se dovessimo aspettare la fine della pandemia forse non ci sposeremmo più e poi chissà come sarà la situazione più avanti».

Sposi a dicembre

Francesca Serrau 34 anni e Luca Monteleone anche lui 34 sono già marito e moglie: si sono sposati l’undici dicembre. Lei raggiante e sorridente in abito bianco con tanto di pancione. «Ci saremmo dovuti sposare l’anno prossimo» racconta Serrau, «ma poi alla fine la mia gravidanza ci ha fatto accelerare i tempi. Abbiamo organizzato in fretta ma dicembre è stata comunque una scelta perché ci piaceva l’idea di sposarci a ridosso del Natale». Il loro amore è nato due anni fa. «Abbiamo iniziato a parlare» raccontano, «e poi Luca mi ha contattato su instagram».

Gli atelier

A confermare che i matrimoni invernali piacciano sempre di più è dall’atelier di Patrizia Perez, Giulia Follesa che dice: «Abbiamo molte spose soprattutto in questo mese. Dicembre piace per l’atmosfera natalizia e poi con il fatto che quest’anno Natale cade nel weekend è ancora meglio. Tra l’altro gli sposi scelgono il tema natalizio anche magari per le decorazioni dei tavoli o la sposa porta un dettaglio di rosso nell’abito». E nessuna sembra temere il freddo: «Sopra l’abito» aggiunge Follesa, «mettono giacche in lana o pellicce ecologiche, poi tanto i ricevimenti sono all’interno in locali. Il Covid ha influito poco, diciamo che chi si voleva sposare comunque si è sposato».

