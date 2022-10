Le famiglie investono in sicurezza 

Auto bruciate, furti nelle attività commerciali e nelle abitazioni. In questo contesto, garantire sicurezza alla propria casa e alla propria famiglia diventa una necessità sempre più sentita e favorita dal bonus sorveglianza. Nell’ultimo anno si è assistito al boom degli impianti di videosorveglianza,un aiuto per le indagini delle forze di polizia: rispetto al 2021 la crescita è del 40 per cento.

I numeri

I dati dicono che in Ogliastra 8 aziende su 10 sono dotate di un sistema di allarme e videosorveglianza, mentre per quanto riguarda le abitazioni la statistica è poco inferiore (6 su 10). Nel 2021 il rapporto nel commerciale era di 6 su 10 e tra i privati 4 su 10. «Quest’anno - spiega Tony Secci, 38 anni, titolare dell’istituto di vigilanza La Nuova Vedetta di Tortolì che si occupa anche di sistemi di videosorveglianza - registriamo un incremento delle installazioni del 40 per cento sia nelle installazioni che nella richiesta di servizi di vigilanza tecnologica con collegamento alla centrale operativa che giustifica l’aumento del personale di un 20 per cento rispetto all’anno precedente».

Sono diversi i fattori che incidono sulla decisione di rivolgersi agli esperti per il montaggio di occhi elettronici ad alta definizione. «L’aumento dei costi, che comporta l’aumento di furti e danneggiamenti, fa calare il senso di sicurezza nelle persone, che riscontrano la necessità di acquisire maggiori strumenti per garantirsi la sicurezza del loro patrimonio e della loro famiglia».

Il boom a Lanusei e dintorni, secondo Sandro Sulis (63), professionista degli impianti di videosorveglianza, risale agli anni Novanta: «Ma c’è sempre più richiesta. I proprietari degli immobili, giusto per citare un esempio, vogliono controllare l’ingresso dell’abitazione. I prezzi sono calati, c’è una tecnologia superiore e il mercato è in salute».