«Le erbacce le tagliamo noi» 

Il Comune non interviene e gli anziani, a Iglesias, si trasformano in giardinieri. Nella richiesta protocollata in Comune lo scorso 12 dicembre, c'è scritto “urgente”. Ma quell'appello per la pulizia del canale di scolo delle acque piovane, fatto dal novantenne Antonino Zara anche a nome dei suoi vicini di via Carloforte, nel compendio “ex casermette”, è caduto nel vuoto.

Al lavoro

E così, trascorsi l'autunno e l'inverno con l'erba che ostruiva il percorso dell'acqua e arrivati ormai a metà primavera senza un cenno dal Comune, lui e il suo coetaneo Cesare Bacchis si sono armati di coraggio e hanno rispolverato attrezzi da lavoro che anche gli anni scorsi avevano usato per dare una parvenza di decoro a quell'angolo dimenticato della città. «Non è più possibile andare avanti così», sbottano i due anziani mentre con zappa e falce cercano di ripulire lo spazio di fronte casa. Nonostante i numerosi acciacchi dovuti all'età e alle fatiche di una dura vita di lavoro: in miniera per Cesare Bacchis, nei cantieri edili per Antonino Zara. «Se lasciamo le cose così e non interveniamo noi, l'erba arriva fin dentro casa. Dopo quella lettera non hanno neppure risposto, è come se noi non esistessimo». Non che le altre parti di Iglesias, da questo punto di vista, siano messe molto meglio. Tanto che proprio la figlia di Antonino Zara, che vive in centro, la scorsa settimana aveva riempito una decina di buste dopo aver ripulito i marciapiedi vicino alla sua casa di via Gorizia.

La protesta

«Non è giusto che si debba arrivare a questo punto - dice Maria Beatrice, moglie di Cesare Bacchis - si costringono le persone anziane, con tanti problemi di salute, a ripulire gli spazi che dovrebbero essere tenuti in ordine dal Comune. Qui siamo sempre stati abbandonati e siamo abituati a pulire e togliere l'erba: ma quando l'età si fa sentire diventa difficile e anche pericoloso per la salute già compromessa». Gli abitanti di via Carloforte ricordano le rassicurazioni fatte dall'amministrazione, quando si era arrivati all'accordo per la firma dei contratti di locazione degli immobili comunali. «Ci avevano promesso grandi cose, invece non si è più fatto vivo nessuno: noi abbiamo rispettato gli impegni e stiamo pagando affitto e arretrati, ma da parte loro non c'è stato alcun interessamento». Nei giorni scorsi, per quanto riguarda la pulizia dalle erbacce e la manutenzione delle aree verdi, l'assessore Francesco Melis (Ambiente) ha annunciato l'imminente avvio degli interventi per ripulire marciapiedi e spazi invasi dalle erbacce: sia nel centro, sia nelle altre zone di Iglesias. Melis ha anche fatto sapere che il Comune «ha dovuto fare ricorso a una ditta esterna, a causa del fatto che la società in house, Iglesias servizi, non ha personale sufficiente». Con un altro appalto biennale, di circa 400 mila euro, l'amministrazione dovrebbe essere in grado di garantire interventi costanti negli spazi pubblici quali strade e giardini. Nel frattempo funziona solo il fai da te.

