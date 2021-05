«Le donne sono ancora vittime di pregiudizi» 

Tentata sino a qualche settimana fa di restare al proprio posto, la procuratrice Maria Alessandra Pelagatti alla fine ha deciso che 43 anni di servizio sono sufficienti. In carica a Cagliari dal 2017, oggi lascia la magistratura: lavorare mattina e sera, weekend compresi, prosciuga le energie. Soprattutto mentali. «È il momento giusto. Mi ero impegnata a concludere il primo quadriennio, ora lascio spazio ad altri». Prima donna a diventare capo di una Procura in Sardegna e prima in Italia a dirigere un ufficio distrettuale, ha aperto una strada anche se fino a qualche anno fa le procuratrici erano solo «18 su 140», poco più del 10 per cento.

Originaria di Gonnesa, 67 anni, è stata giudice (ha esordito al Tribunale di Oristano nel 1978) ed è passata nel 1999 alla Procura generale di Cagliari come sostituto. Dal suo ufficio al Palazzo di giustizia ha avuto una visione complessiva della situazione nell’Isola, dove i fenomeni criminali principali sono «il traffico di droga» – la Sardegna è un «punto di arrivo e consumo» - e i reati contro «la pubblica amministrazione: ne vengono denunciati moltissimi». Mentre sono spariti i sequestri di persona, poco remunerativi e difficili da gestire. Il suo arrivo è seguito alla corsa a due tra il procuratore aggiunto Gilberto Ganassi e il procuratore nuorese Andrea Garau per sostituire Mauro Mura alla guida dell’ufficio. Persa entrambi la possibilità di ricoprire il posto, il Csm ha scelto Pelagatti come figura «di sintesi e convergenza», sottolinea la procuratrice, «sono stata accettata e accolta da tutti».

Che clima ha trovato al suo insediamento?

«L’ufficio era sofferente, usciva da un periodo critico che aveva provocato lacerazioni interne. Ho cercato di trasmettere serenità, compattezza e coesione. Grazie all’aiuto di tutti abbiamo ottenuto buoni risultati».

Dopo il caso Palamara e i problemi al Csm la fiducia nella magistratura è crollata al 30 per cento.

«In questi 43 anni mai ho visto un simile momento di crisi. Prima gli attacchi arrivavano dall’esterno, oggi dall’interno. La magistratura sta divorando se stessa, è sconcertante. Ma proprio perché i problemi nascono all’interno, dall’interno deve arrivare la soluzione. Costruttiva».

Le correnti della magistratura vanno a braccetto con la politica e assieme a lei discutono delle nomine.

«Erano nate in modo spontaneo, incarnavano movimenti di pensiero. Poi sono divenute gruppi di potere che influiscono sulle nomine nei posti direttivi. Ma è un problema che dipende da singoli esponenti che le interpretano come leve di comando. Bisogna lavorare molto per ridare fiducia e credibilità. Non so se la politica userà le giuste doglianze per garantire l’indipendenza dei magistrati o limitarla».

Lei è stata la prima donna a dirigere la Procura di Cagliari. Avere più donne può migliorare la situazione? C’è ancora un pregiudizio nei vostri confronti?

«Sono ancora poche le donne che ricoprono ruoli apicali nonostante rappresentino il 52 per cento dei magistrati. Nel 2017 ero l’unica alla guida di una Procura distrettuale. Quando lavoravo a Oristano nel 1979 ai magistrati uomini si dava del dottore, a me della signorina o della signora. Mi faceva imbestialire. Sì, ci sono ancora pregiudizi. Ma a volte siamo noi per prime a proporci poco e molte chiedono di andare a riposo prima dei 70 anni: per la magistratura è un depauperamento di energie, le donne apportano una sensibilità peculiare e hanno un approccio con la giurisdizione differente. Però per noi il lavoro è più usurante, abbiamo altre mille cose da fare senza un supporto adeguato».

Lei è stata giudice e pm: è giusto separare le due carriere come chiede la politica?

«Non risolve i problemi. C’è già la separazione tra le funzioni requirenti e giudicanti. Tutti i giorni i vengono respinte richieste di condanna e di arresto. I giudici ragionano con la propria testa, non sono succubi delle Procure solo perché lavorano nello stesso palazzo. Anzi: è importante che entrambi abbiano la stessa base culturale: i pm non sono semplici passacarte del materiale fornito dalla polizia giudiziaria, sono tecnici del diritto che devono accertare la verità. Devono vagliare il materiale probatorio con gli stessi criteri del giudice, ecco perché è importante la carriera unitaria. La separazione delle carriere è l’anticamera della soggezione del pm al Governo. Toglierebbe indipendenza».

La riforma della prescrizione ha sollevato molte critiche dagli avvocati, che parlano di processo infinito.

«I processi non possono durare una vita, ma la prescrizione a volte è uno strumento che consente l’estinzione di reati molto gravi. Fermarla dopo il primo grado può essere una soluzione, ma la realtà è che non si possono fare riforme per singoli pezzi. Si deve pensare a una modifica complessiva. Certo i tempi sono lunghi, penso serva una massiccia depenalizzazione e l’uso di riti alternativi. Più messe alla prova, mai usate in fase di indagini».

Le assoluzioni in primo grado arrivano al 40 per cento. Esistono gli errori giudiziari?

«Certo. Esiste l’uomo, che è imperfetto. C’è la verità del processo, ma a volte in seguito si scoprono elementi nuovi. Oppure ci sono valutazioni diverse delle stesse risultanze di indagine. Ci sono molti strumenti per contenerli. Bisogna distinguere tra il travisamento, casi rari, da una valutazione diversa. Ci sono margini di discrezionalità, il giudice interpreta».

Lei ne ha mai fatti?

«Certamente. Prima di decidere studio e mi confronto con i colleghi, per ridurli al minimo. Forse ne ho commessi più da giovane, quando ero giudice monocratico, che quando ho fatto parte di un collegio. Il collegio è garanzia di contraddittorio, il margine di errore si riduce».

Ha mai ricevuto pressioni dall’esterno?

«No. La Procura di Cagliari è un ufficio trasparente, imparziale e impermeabile a pressioni esterne. Ho lasciato ai sostituti la massima libertà, ho espresso le mie opinioni ma non ho posto veti sulle indagini».

Mai avuto paura?

«Mai».

Mai ricevuto minacce?

«Mai».

Quali sono i reati principali in Sardegna?

«Il traffico di droga è il più eclatante, anche se esistono fenomeni criminali non meno pericolosi che procedono sotto traccia. La Sardegna è un punto di smistamento e di approdo di enormi quantitativi di sostanze stupefacenti. Il consumo di droga attraversa ogni ceto senza distinzione di censo. Ogni mese, talvolta ogni settimana, arrivano decine di chili di cocaina. E c’è il grande problema delle coltivazioni di marijuana, la cannabis viene venduta fuori Sardegna anche in cambio di coca. L’Isola rischia di diventare terra di produzione ed esportazione di droghe leggere».

Qual è il peggior difetto di un magistrato? E quale il miglior pregio?

«Il peggior difetto è il distacco dalla realtà, l’incapacità di ascolto e confronto. È l’antitesi di ciò che deve fare il magistrato, è la negazione dell’essere magistrato. La miglior qualità è l’esatto contrario: saper ascoltare i propri interlocutori e dare risposte comprensibili senza arroganza e senza ermetismi».

Lascia l’ufficio in buone mani?

«Certamente, la Procura di Cagliari è piena di professionalità eccellenti».

I colleghi hanno salutato la procuratrice sabato. Paolo de Angelis, facente funzioni, ha citato lo scrittore Giuseppe Dessì: «I soli grandi uomini della Sardegna sono state donne».