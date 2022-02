Le donne hanno ancora più paura 

Il campanello della struttura di via Tirso ora squilla veramente in continuazione. «È non è una coincidenza – racconta Francesca Marras, responsabile del centro. - Dopo l’ultima tragedia molte si sono precipitate da noi. Tutte ci dicono di avere paura, che quello che è accaduto alla povera Daniela potrebbe capitare anche a loro. Hanno timore perché sanno che nessuno fuori dalla loro abitazione conosce la verità della relazione di pura facciata». Un amore fatto di gesti dolci e gentili solo all’esterno. Nelle quattro mura invece urla, botte e offese. «La violenza domestica è quella peggiore, quella più difficile da combattere ma soprattutto raccontare – va avanti Marras – Tutte hanno paura del chiacchiericcio della gente. Ecco perché alla fine vengono da noi. Ogni giorno c’è chi ci racconta che da fuori tutto sembra perfetto. Ma è una farsa».

È solo uno degli ultimi racconti che le operatrici del Centro antiviolenza di Oristano hanno ascoltato. Dopo la tragedia avvenuta a Zeddiani, dove Daniela Cadeddu, 54 anni, poco più di una settimana fa è stata uccisa dal suo ex marito Giorgio Meneghel, molte donne hanno deciso di parlare ancora di più. Per paura. Per timore di fare la stessa fine.

«Tutti ci credono innamorati alla follia. Felicissimi e rispettosi l’uno dell’altra. Nessuno immagina cosa vedono e sentono le pareti della camera da letto. Ogni giorno. Se dovesse accadere una tragedia tutti sarebbero pronti a dire che mio marito è una brava persona». Ma non é così. Perché quell’uomo é l’orco da cui la moglie si vorrebbe allontanare prima che sia troppo tardi.

Dopo la tragedia

Il Centro

Le violenze

Al centro si stanno rivolgendo donne che subiscono ogni tipo di violenza. «C’è chi è riuscita a scappare dalle coltellate e chi dallo strangolamento – racconta Marras – Ci sono poi quelle che crollano perché sono stufe di essere pedinate dagli ex mariti. A seconda della vicenda decidiamo come agire. Quando c’è il pericolo di morte siamo noi ad allertare le forze dell’ordine. Ma la donna è generalmente libera. Non sarà mai costretta a denunciare se non é pronta».

I dati

Nel 2021 il centro ha gestito 236 casi. I colloqui telefonici sono stati 2524, mentre quelli allo sportello 1050. La casa rifugio gestita dal Centro ha ospitato 16 donne scappate dalla violenza. Ma anche 11 minori. Dati che potrebbero aumentare.

