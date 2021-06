Le Cortes saranno di nuovo “Apertas” 

Cortes, si riparte. Dopo un anno di stop, quello che la pandemia ha imposto a tutti i grandi eventi capaci di richiamare migliaia di persone, dal primo weekend di settembre si riparte con la kermesse che mette in vetrina le eccellenze della Sardegna. Il via libera ieri mattina, in una partecipata riunione nella Camera di commercio di Nuoro: i sindaci per primi hanno detto sì alla “rinascita” della manifestazione itinerante più importante dell’Isola. Toccherà ora alle singole amministrazioni, mettere a punto la sicurezza seguendo le regole generali anti-contagio.

Voglia di ripartire

«C’è stato l’assenso di tutti i Comuni presenti, quest’anno abbiamo confermato Autunno in Barbagia». Le parole del presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò rimbalzano in un attimo di paese in paese, di Cortes in Cortes, e creano subito fermento nelle comunità del Centro Sardegna. Aver dovuto rinunciare a quella che rimane la vetrina più importante per il cuore dell’Isola è stato un duro colpo. «Abbiamo l’adesione di tanti Comuni – spiega Cicalò – Si partirà da settembre, ma anche ottobre, novembre e dicembre. C’è qualche salto perché alcuni sindaci non erano presenti, ma altri come Mamoiada e Fonni, ad esempio – spiega – hanno confermato al telefono la loro adesione».

Le date

Prime giornate di Cortes sabato 4 e domenica 5 settembre da Bitti, poi toccherà ad Oliena e Dorgali. Tante date sono da confermare, così come c’è da capire se questa edizione vedrà, come l’ultima, la partecipazione di 33 Comuni. «Permane la preoccupazione per la situazione incerta - ammette il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini - Ma c’è da considerare che “Autunno in Barbagia” è una manifestazione che si svolge da sempre prevalentemente all’aperto e sarà utilissima nell’incoraggiare il settore turistico e nell’inaugurare una vera stagione di ripresa. Ciò che si propone nei paesi dell’interno per un giorno – aggiunge - nei comuni costieri succede tutta l’estate. Dobbiamo essere molto bravi nell’organizzazione ma in quel periodo avremo di certo tante più persone vaccinate».

Le regole

«L’anno scorso siamo partiti con molti Comuni che volevano fare comunque l’iniziativa e altri che erano titubanti – aggiunge Agostino Cicalò - Anche quest’anno gli amministratori sono prudenti, non si è più tranquilli. Non sappiamo le modalità, ma lo spirito di riniziare c’è tutto: gli aspetti operativi saranno applicati alle singole Cortes che dovranno rispettare le norme vigenti, quelle generali nei locali chiusi con ingressi limitati secondo i metri quadri, mentre all’esterno bisognerà evitare gli assembramenti e tenere la distanza interpersonale. Certo – conclude – sarà complicato ma crediamo che non ci sarà l’afflusso degli anni precedenti. Questa edizione di “Autunno in Barbagia” però è un segno di vita e di una ripresa economica».

RIPRODUZIONE RISERVATA